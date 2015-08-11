ЕЭК разработала Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств в ЕАЭС

Политика
Рабочая группа Евразийской экономической комиссии по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств в ЕАЭС разработала проект Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, сообщает Kazpravda.kz.
"Этот документ необходим для формирования в ЕАЭС общего рынка лекарств, который начнет работать с 1 января 2016 года. С этой даты все безопасные, эффективные и качественные лекарства смогут свободно перемещаться по всей территории союза", – говорится в информации пресс-службы ЕЭК.
В правилах учтены передовой международный опыт, предложения экспертов уполномоченных органов и представителей бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС.
В частности, правила содержат детализированные требования к подаче заявлений на регистрацию лекарственных препаратов, формату и содержанию регистрационного досье для различных групп лекарств (включая обычные лекарственные, биологические, гомеопатические препараты, препараты из растительного сырья, препараты с хорошо изученным опытом применения, препараты крови и другие).
Использование данных правил позволит создать транспарентную систему взаимодействия уполномоченных органов (экспертных организаций) стран союза в процессе экспертизы и рассмотрения заявлений на регистрацию и регистрационных досье на лекарства.
Проект правил размещен для публичного обсуждения на сайтах ЕАЭС и комиссии.
"Этот документ необходим для формирования в ЕАЭС общего рынка лекарств, который начнет работать с 1 января 2016 года. С этой даты все безопасные, эффективные и качественные лекарства смогут свободно перемещаться по всей территории союза", – говорится в информации пресс-службы ЕЭК.
В правилах учтены передовой международный опыт, предложения экспертов уполномоченных органов и представителей бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС.
В частности, правила содержат детализированные требования к подаче заявлений на регистрацию лекарственных препаратов, формату и содержанию регистрационного досье для различных групп лекарств (включая обычные лекарственные, биологические, гомеопатические препараты, препараты из растительного сырья, препараты с хорошо изученным опытом применения, препараты крови и другие).
Использование данных правил позволит создать транспарентную систему взаимодействия уполномоченных органов (экспертных организаций) стран союза в процессе экспертизы и рассмотрения заявлений на регистрацию и регистрационных досье на лекарства.
Проект правил размещен для публичного обсуждения на сайтах ЕАЭС и комиссии.