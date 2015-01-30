ЕЭК в контакте с ДЖЕТРО 670 Сергей ОСАНОВ

В мероприятии приняли участие послы и ответственные представители дипломатических миссий Беларуси, Казахстана и России в Японии.

В ходе встречи Сатоси Миямото отметил заинтересованность японских компаний в продолжении сотрудничества со странами ЕАЭС в промышленности, прежде всего в сфере автомобилестроения и развитии инвестиционной деятельности в высокотехнологичных секторах производства.

В тот же день делегация ЕЭК провела встречу с руководством министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В ходе обсуждения стороны отметили, что Япония является одним из ведущих экономических партнеров государств – членов ЕАЭС, совокупный товарооборот Японии и ЕАЭС составляет более 29 млрд. долларов. Японское министерство выразило готовность оказывать всестороннюю поддержку японским компаниям с освоением новых рынков на территории ЕАЭС.



