ЕЭК в контакте с ДЖЕТРО

670
Сергей ОСАНОВ
В мероприятии приняли участие послы и ответственные представители дипломатических миссий Беларуси, Казахстана и России в Японии.
В ходе встречи Сатоси Миямото отметил заинтересованность японских компаний в продолжении сотрудничества со странами ЕАЭС в промышленности, прежде всего в сфере автомобилестроения и развитии инвестиционной деятельности в высокотехнологичных секторах производства.
В тот же день делегация ЕЭК провела встречу с руководством министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В ходе обсуждения стороны отметили, что Япония является одним из ведущих экономических партнеров государств – членов ЕАЭС, совокупный товарооборот Японии и ЕАЭС составляет более 29 млрд. долларов. Японское министерство выразило готовность оказывать всестороннюю поддержку японским компаниям с освоением новых рынков на территории ЕАЭС.

Популярное

Все
Экспонат из Книги Гиннесса
Болельщиков станет больше
Наживался на золоте
Искусство, которое лечит
Елена и Анна – в полуфинале
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Подписали меморандум о сотрудничестве
У защитников природы всегда много дел
Планы грандиозные, исполнение – не очень
За словом следует дело
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Глава государства подписал Устав Совета мира
Рысь в лесу – хороший знак
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]