Эффект мегапроектов

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Болатбек Нажметдинулы, предприниматель, Южно-Казахстанская область

И в Послании Президента народу Казахстана красной нитью проходит мысль о том, что Казахстану необходимо как можно более активно и эффективно использовать «умные» технологии и проводить широкомасштабную работу по цифровизации предприятий.

Здесь как нельзя лучше подходит опыт нашего соседа – Китая, который занимает значимое место в цифровой экономике и довольно быстрыми темпами наращивает присутствие в сфере глобальной цифровизации.

Дальновидность в вопросах освоения опыта Китая позволит нашим предприятиям более результативно участвовать в глобальном процессе международной конкуренции, а также обеспечения взаимного благоприятствования в торговых отношениях.

Многим казахстанцам известны такие торговые площадки, как AliExpress, Joom, Amazon и другие. Китайские интернет-магазины являются крупнейшими поставщиками товаров, купленных в режиме online и, соответственно, им есть чем поделиться в плане электронной коммерции.

Сейчас в Казахстане Интернет используют 72% жителей, а покупки в интернет-магазинах совершают лишь 6% из них, и это свидетельствует об огромном потенциале для роста электронной торговли в нашей стране. Причем работа должна быть нацелена на развитие казахстанских торговых площадок, ведь деньги призваны работать на экономику нашей республики, а не уходить за ее пределы.

Но цифровизация касается не только виртуальных торговых площадок. Это и автоматизация бизнес-процессов предприятий, и внедрение инновационных технологических решений, и развитие технопарков как симбиоза лучших практик специалистов, и внедрение искусственного интеллекта, и подготовка кадров мирового уровня. То есть Казах­стан должен стать полноправным участником глобальных технологических изменений.

Каждому казахстанцу известны предпринятые Правительством шаги по цифровизации, такие, ­например, как получение госуслуг через ЦОН. Мы уже привыкли к ним и даже не задумываемся, насколько это облегчило нашу жизнь.

Так что опыт в сфере цифровизации и новых технологий позволит Казахстану успешно создавать условия для соответствия цифровым технологичес­ким трендам мировой экономики и выйти на новый уровень развития.

Один из актуальных вопросов, которые также затронул Глава государства на саммите лидеров стран – участниц ШОС, касается осуществления инфраструктурных мегапроектов, призванных обеспечить мультипликативный эффект при использовании мощного научного, финансового и человеческого потенциала государств – членов ШОС.

Как известно, мегапроекты в транспортной сфере зачастую затрагивают интересы не только соседних государств, но и региона в целом. К примеру, строительство трансграничного коридора Западная Европа – Западный Китай повлияло на экономики всех лежащих на его пути стран. Ведь транспортная составляющая – это решение основных проблем и влияние на стоимость всех видов товаров.

Поэтому продолжение реализации различных инфраструктурных мегапроектов, в которых будут задействованы от двух и более стран, окажется выгодным для всех и во всех отношениях.

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