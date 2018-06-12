Эффект мегапроектов

И в Послании Президента народу Казахстана красной нитью проходит мысль о том, что Казахстану необходимо как можно более активно и эффективно использовать «умные» технологии и проводить широкомасштабную работу по цифровизации предприятий.
Здесь как нельзя лучше подходит опыт нашего соседа – Китая, который занимает значимое место в цифровой экономике и довольно быстрыми темпами наращивает присутствие в сфере глобальной цифровизации.
Дальновидность в вопросах освоения опыта Китая позволит нашим предприятиям более результативно участвовать в глобальном процессе международной конкуренции, а также обеспечения взаимного благоприятствования в торговых отношениях.
Многим казахстанцам известны такие торговые площадки, как AliExpress, Joom, Amazon и другие. Китайские интернет-магазины являются крупнейшими поставщиками товаров, купленных в режиме online и, соответственно, им есть чем поделиться в плане электронной коммерции.
Сейчас в Казахстане Интернет используют 72% жителей, а покупки в интернет-магазинах совершают лишь 6% из них, и это свидетельствует об огромном потенциале для роста электронной торговли в нашей стране. Причем работа должна быть нацелена на развитие казахстанских торговых площадок, ведь деньги призваны работать на экономику нашей республики, а не уходить за ее пределы.
Но цифровизация касается не только виртуальных торговых площадок. Это и автоматизация бизнес-процессов предприятий, и внедрение инновационных технологических решений, и развитие технопарков как симбиоза лучших практик специалистов, и внедрение искусственного интеллекта, и подготовка кадров мирового уровня. То есть Казахстан должен стать полноправным участником глобальных технологических изменений.
Каждому казахстанцу известны предпринятые Правительством шаги по цифровизации, такие, например, как получение госуслуг через ЦОН. Мы уже привыкли к ним и даже не задумываемся, насколько это облегчило нашу жизнь.
Так что опыт в сфере цифровизации и новых технологий позволит Казахстану успешно создавать условия для соответствия цифровым технологическим трендам мировой экономики и выйти на новый уровень развития.
Один из актуальных вопросов, которые также затронул Глава государства на саммите лидеров стран – участниц ШОС, касается осуществления инфраструктурных мегапроектов, призванных обеспечить мультипликативный эффект при использовании мощного научного, финансового и человеческого потенциала государств – членов ШОС.
Как известно, мегапроекты в транспортной сфере зачастую затрагивают интересы не только соседних государств, но и региона в целом. К примеру, строительство трансграничного коридора Западная Европа – Западный Китай повлияло на экономики всех лежащих на его пути стран. Ведь транспортная составляющая – это решение основных проблем и влияние на стоимость всех видов товаров.
Поэтому продолжение реализации различных инфраструктурных мегапроектов, в которых будут задействованы от двух и более стран, окажется выгодным для всех и во всех отношениях.