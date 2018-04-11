​Эффект модернизации

Маслозавод появился в области около 10 лет назад, однако вскоре у его тогдашнего руководства начались трудности, вылившиеся в судебные разбирательства. 2 года назад предприятие, которое на тот момент уже не работало, было передано другому предпринимателю.

Новому владельцу пришлось принять ряд антикризисных мер и провести модернизацию производства, вложив 1 млрд тенге собственных средств, при этом выплачивая долги кредиторам в размере 1,5 млрд тенге.

По словам акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, посетившего предприя­тие «Теректi май комбинаты», чтобы своими глазами оценить масштаб перемен, работа завода имеет огромное значение для агропромышленного комплекса региона.

– Маслоперерабатывающий завод – один из важнейших объектов Приуралья, который нацелен на повышение конкурентоспособности продукции, – подчеркнул он. – В области проводится работа согласно поручениям Главы государства по стимулированию и развитию промышленного сектора, созданию новых рабочих мест и экспорту продукции. Данное предприятие наряду с наполнением внутреннего рынка намерено экспортировать товар за рубеж.

Около 50 тонн готовой продукции уже было отправлено в Узбекистан. Сейчас комбинат обрабатывает 170 тонн семян подсолнечника, выпуская рафинированное масло. У компании есть перспективы развития, она приобрела оборудование для производства маргаринов и жиров.

Как отметили в акимате области, предприятие не стоит на месте, планирует развиваться, а руководство региона будет оказывать всяческую поддержку подобным бизнес-проектам.

По словам руководителя группы компаний «Белес», в состав которой входит маслозавод, Мурата Жакибаева, 2 года назад мощности предприятия имели возможность перерабатывать не более 20 тыс. тонн подсолнечника. После проведенных работ по модернизации объемы увеличились более чем в 2 раза, составив 45 тыс. тонн в год. Если раньше выход масла составлял 30%, то теперь этот показатель вырос до 44%.

На сегодня компания уже выпла­тила 200 млн тенге от суммы долга «КазАгро». По выработанному для себя плану в течение 5–6 лет вложения должны полностью окупиться. К 4 имевшимся цехам дополнительно введены еще 4.

Несколько технологических решений поистине уникальны. Например, паровая котельная, которая работает исключительно на отходах от подсолнечника. Пока она используется только на 20%, однако в перспективе пар, вырабатываемый с ее помощью, может применяться в теплицах или для производства комбикормов.