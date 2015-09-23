Эффект модернизации Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

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Принявший участие в церемонии открытия аким области Ерик Султанов отметил, что в СКО ведется системная работа по развитию и модернизации энергетической инфраструктуры и выразил уверенность, что новый турбоагрегат повысит надежность и экономичность ТЭЦ-2. Выкладки специалистов подтверждают его слова: в данном случае снижение удельного расхода на выпуск единицы продукции позволит сэкономить до 37 тыс. тонн угля в год.

Кроме того, событие служит ярким примером эффективности регионального сотрудничества: проект реализован при участии российских производителей, с которыми компанию связывают долгосрочные партнерские отношения: турбина изготовлена на ЗАО «Уральский турбинный завод», генератор – на НПО «ЭЛСИБ». И это не единичный случай. Рассчитанная на 2012–2020 годы концепция расширения и реконструкции ТЭЦ-2 предусматривает обновление турбинного цеха на три четверти, котельного – наполовину. По итогам государственной программы предельных тарифов объем инвестиций АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» составит более 34,5 млрд тенге. Для повышения эффекта модернизации производственных активов АО также инвестирует собственный капитал и привлекает инвестиции международных финансовых институтов.