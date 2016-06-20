​Эффект – на миллиарды

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

В число объектов легализации вошли жилье, ценные бумаги, расчетные счета, деньги. Так, жителями области официально оформлено 4 квартиры за рубежом на сумму 7,9 млн тенге, 22 жилых объекта недвижимости на территории области на сумму 348,3 млн тенге, 150 тыс. акций за рубежом, 31 расчетный счет в казахстанских банках второго уровня на сумму 1 млрд 869 млн тенге и один – за пределами Республики Казахстан (в Венгрии) на сумму 699 тыс. тенге, а также наличные денежные средства в сумме 1,55 млн тенге.

– Легализация имущества является хорошей возможностью узаконить свою недвижимость, – считает заместитель руководителя департамента Сеилжан Ахметов. – Внесенные в конце прошлого года изменения в закон по вопросам легализации предоставляют дополнительные гарантии гражданам. Направлены они на то, чтобы люди активно участвовали в этом процессе.

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