Эффект от топ-пробега Свежий выпуск 605 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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Это стало возможным благодаря благотворительному пробегу, проведенному в Щучинско-Боровской курортной зоне в августе прошлого года. Он был организован фондом «Асыл Мирас» совместно с отелем Rixos Borovoe при поддержке акимата Акмолинской области. Возглавил акцию олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров.

Двести топ-менеджеров крупных казахстанских и зарубежных компаний, а также представителей государственных учреждений стали его участниками. В результате было собрано 86 млн. тенге, эти средства организаторы решили направить на приобретение медицинского оборудования. Его установка в перинатальном центре уже принесла плоды – около 70 детей были спасены в 2014 году.

Заместитель акима области Нурлан Нуркенов поблагодарил спонсоров и выразил уверенность в том, что оборудование, переданное перинатальному центру, поможет сохранить жизнь еще многим детям.