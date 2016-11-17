​Эффект плацебо

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Понятно, мы со знакомой решили встретиться в следующий раз. Собираясь уходить, в фойе столкнулась с плачущей женщиной. Это оказалась сестра бывшей пациентки клиники. Пройти безучастно мимо не смогла, постаралась найти слова утешения. Надежда, давайте так назовем ее, словно ждала, чтобы излить боль сердца. У ее сестры обнаружили раковую опухоль. Испугавшись диагноза, она стала расспрашивать «знающих», как их назвала Надежда, людей, которые говорили: врачи вряд ли помогут. И рекомендовали... целителей, знахарей и экстрасенсов, вместо того, чтобы отправить к онкологам.

В связи с этим вспомнилось письмо, которое прислала в редакцию алматинка с просьбой поблагодарить ее целительницу. «Раньше я не верила знахарям, – писала она. – Многие из них лечат заговорами и шептанием. Ну как можно относиться к этому серьезно? Я считала, что если в их лечении и есть положительный момент, то только потому, что они прописывают лечебные травы. Но когда решилась наконец пойти к Мадине (так зовут целительницу – Авт.) из-за головной боли, точнее мигрени, то мой скептицизм развеялся, словно дым. Сейчас по утрам просыпаюсь с радостью и без головной боли...»

Такими примерами «побед» врачевателей сегодня полон Интернет. К сожалению, они уводят от истины, как пациентку алматинской клиники. Так и хочется обратиться к тем, кто взахлеб расхваливает экстрасенсов: расскажите на своих веб-страничках и о темной стороне их лечения. Ведь трагических примеров много! Да, временное облегчение у некоторых людей бывает. Но их единицы. И, скорее всего, здесь имеет место эффект плацебо. Проще говоря, вера человека. И эти единичные примеры раздувают, не задумываясь, действительно ли к исцелению причастен врачеватель. На самом деле люди, поверив знахарям и экстрасенсам, упускают драгоценное время. Особенно раковые больные, пренебрегшие официальной медициной.

В конце нынешнего лета в СМИ прошла информация о том, что в Германии выясняют обстоятельства загадочной смерти почти 70 человек, болевших раком. В их гибели подозревают местного целителя: полиция выяснила, что после лечения у немецкого врачевателя погибли десятки людей! В связи с этим, как сообщалось, следователи эксгумируют тела недавно захороненных его бывших пациентов. И если выяснится, что их смерть связана с так называемой противораковой терапией, то медика-шарлатана заключат под стражу.

В случае с сестрой Надежды никого не возьмут под стражу: слишком у многих экстрасенсов она лечилась. И никто не смог дать ей облегчения. Поэтому удивляет, что печальный опыт не пошел впрок, так как она снова проигнорировала врачей-онкологов и приехала в платную алматинскую клинику к... гомеопату. На его совести останутся обещания, которые он дал тяжелобольному человеку в погоне за пациентами. Точнее, их деньгами. И пусть этот пример станет уроком для тех, кто сейчас, может быть, рыщет на просторах Интернета в поисках «сильного» экстрасенса.

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