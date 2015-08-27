Эффект реинвестирования 1251 Досжан НУРГАЛИЕВ

Фото Асета Калымова

Согласно мнению министра по инвестициям и развитию Асета Исекешева, в процессе адаптации экономики к новым условиям важно не только усилить работу по привлечению технологических партнеров в Казахстан, но и продолжить практику реинвестиций существующих компаний в новые индустриальные проекты. На сегодня в обрабатывающей промышленности Казахстана действуют 126 иностранных инвесторов, которые за последние годы реализовали 150 проектов на общую сумму около 6 млрд долларов с созданием свыше 20 тыс. рабочих мест. Треть из них, как отмечают в МИР РК, сегодня планируют реинвестировать свои доходы в проекты, связанные с расширением или созданием новых производств. Эти намерения закреплены в более чем 20 соглашениях, заключенных между министерством и компаниями-инвесторами­.



Одним из таких проектов, стартующих в текущем году в Алматинской области на основе реин­вестирования прибыли, является новый завод компании BTM Group. Общий объем инвести­руемых средств составляет 30 млн долларов. С запуском данного предприятия к 2017 году будет создано 120 рабочих мест. Новый завод станет выпускать кровельные гидроизоляционные мембраны, а точнее – направляемые битумные рулонные гидроизоляции. В Казахстане компания работает около 8 лет и уже открывает второе производство. В прошлом году на предприятии была установлена еще одна линия по производству теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола, а нынче BTM Group налаживает производство кровельных гидроизоляционных мембран. Кроме того, компания в текущем году планирует начать производство гофрированных битумных кровельных листов (кровельные листы "еврошифер") и битумных эмульсий (мастик).



Как отмечает член правления BTM Group Фырат Оран, этим дело не ограничится. Сегодня в стране созданы хорошие условия для ведения бизнеса иностранными инвесторами, и есть заинтересованность в том, чтобы продукция компании была представлена на рынке как можно шире.



Продукция казахстанского завода BTM Group сегодня успешно экспортируется на рынки Таджикистана, Афганистана и Кыргызстана. В дальнейших планах компании – выход на рынки России, Китая, Узбекистана и Турк­менистана.



Другой проект реинвестирования текущего года – завод по производству молочной продукции Danone, реализуемый в Алматинской области компанией Danone Berkut. За годы реализации индустриальной политики страны компания увеличила мощность предприятия почти в 5 раз – с 2 398 тонн до 11 000 тонн молочной продукции в год. Общий объем инвестиций в новый проект с учетом ранее вложенных средств составляет порядка 19 млн долларов.



В результате наращивания объе­мов производства молочной продукции предприятие запустило в производство новые кисломолочные продукты – "Био Баланс Тан" и "Био Баланс Сладкий". Примечательно, что Danone Berkut сотрудничает в общей сложности с 2 300 поставщиками сырья, из которых порядка 1 800 являются казахстанскими компаниями, включая 11 фермерских хозяйств. Создание новой линейки продуктов для внутреннего рынка позволит увеличить количество закупаемого сырья у местных фермерских хозяйств, тем самым предлагая потребителю качественный продукт, произведенный в Казахстане.



– Сегодня многие товаропроизводители в Казахстане предпочитают покупать импортное сухое молоко для производства молочной продукции, так как подобное сырье по себестоимости обходится дешевле, чем цельное молоко. Тем временем остается не совсем востребованным натуральное сырье местных фермеров. В отличие от такой практики почти все необходимое для производства наших продуктов делается в Казахстане, – говорит генеральный директор компании Danone Berkut Рено Шамональ.



В долгосрочных планах этой компании есть намерение продолжить расширение производственных мощностей с учетом потребностей внутреннего рынка, который на сегодня еще далек от обес­печенности цельномолочной продукцией.



На территории ТОО "Алматинский вентиляторный завод" сегодня уже началось строительство предприятия по производству центральных кондиционеров. АВЗ реализует этот проект совместно с АО "LG Electronics Almaty Kazakhstan". Проект предполагает производство оборудования под брендом LG Electronics на территории Казахстана в 3 этапа. Общий объем инвестиций здесь составляет 3,7 млн долларов.



– Программа индустриализации способствовала модернизации нашего завода, приобретению и внедрению в производство передовых технологий. В результате мы смогли привлечь в качестве технологического партнера компанию LG Electronics, совместно с которой сегодня начинаем производство центральных кондиционеров на базе современных технологий Южной Кореи, – отмечает председатель совета директоров ТОО "Алматинский вентиляторный завод" Марат Баккулов.



Компания Galaksi Group Алматинской области также приступила к производству пластиковых подоконников и штапиков под брендом Rossi. В рамках первой пятилетки индустриализации Galaksi Group увеличила производственную мощность по всей линейке продукции почти в 2 раза – с 12 846 тонн до 20 500 тонн. К концу 2016 года с учетом новых производств здесь планируется увеличение объема выпускаемой продукции до 28 тыс. тонн.



Как отмечает генеральный директор и учредитель Galaksi Group Фатих Узуноглы, увеличение производственных мощностей положительно отразилось не только на росте производства, но и на количестве созданных рабочих мест. Так, если в 2010 году компания обеспечивала работой 178 человек, то уже в 2013-м – 536 человек. В текущем году порядка 658 человек имеют постоянную занятость на производстве компании Galaksi Group.



В общей сложности компания реинвестировала свыше 50 млн долларов в проекты расширения производственных мощностей и освоения новых видов продукции.



– Мы стремимся стать лидером в своем сегменте рынка. Из года в год реинвестируем средства в новые проекты. Нынче планируем начать производство оконных и дверных аксессуаров, а также латунных прутков, – сообщает инвестор.



В поселке Бурундай Алматинской области начато строительство второго завода Galaksi Group по производству алюминиевых профилей с анодированным покрытием, завершение которого планируется в 2016 году. После ввода в эксплуатацию данного завода производственная мощность предприятия по алюминиевым профилям увеличится в 2 раза и составит около 7 тыс. тонн продукции в год. В связи с вводом в эксплуатацию новых производств Galaksi Group планирует до конца 2016 года создать дополнительно 150 рабочих мест.



Согласно данным МИР РК, в 2015 году в обрабатывающей отрасли планируется ввести в эксплуатацию 6 новых проектов с участием действующих иностранных инвесторов на сумму около 50 млн долларов.