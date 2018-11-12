​Эффект «спрямления» транзитных векторов

Драйвер роста и диверсификации

Географическая близость Казахстана к емким рынкам Западного Китая, России, Ирана, Афганистана, стран Центральной Азии и Кавказа – важное преимущество и потенциальная возможность для стабильного экономического роста в долго­срочной перспективе. Только соседство с западным регионом КНР, где проживают более 300 млн человек, дает отечественному бизнесу немалый карт-бланш на будущее.

Усиление транзитного потенциала Казахстана, превращение страны в оживленный перекрес­ток международных транспорт­ных сообщений создает немало стимулов для диверсификации национальной экономики, увеличения ее креативной и сервис­ной составляющей. Такая роль республики выгодна всем участникам международной торговли, поскольку возможности казах­станской транзитной экосистемы – это и их возможности.

В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства обозначил магистральные векторы инфраструктурного развития страны, отметив, что «развивать инфраструктуру необходимо в двух направлениях: интегрировать национальную экономику в глобальную транспортную систему и логистику, а также двигаться в этом плане внутри страны».

В целом для того чтобы казахстанский транзит по основным направлениям был перманентно растущей сферой притока частных инвестиций, необходимо развивать логистику и сервис, поднимать на качественный уровень дорожно-транспортную инфра­структуру и в целом работать над расширением услуг на рынке транзитных грузоперевозок. Все эти задачи реализуются в рамках программы «Нұрлы жол». На основе ее алгоритмов и механизмов в стране выстраи­вается новая транспорт­ная инфра­структура, интегрированная в международные системы транзита и логистики, развиваются рынки мультимодального и другого сервиса.

Согласно данным Министерства по инвестициям и развитию РК, за последние 10 лет общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры, транспорт­но-логистических активов и компетенций составил порядка 30 млрд долларов. За этот период построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструировано 6,3 тыс. км автодорог, увеличены портовые мощности на Каспии до 26 млн тонн, проведена реконструкция инфраструктуры в 15 аэропортах страны.

Благодаря принятым мерам только с 2011 по 2017 год позиция Казахстана в индексе глобальной конкурентоспособнос­ти Всемирного экономического форума по показателю «Качество инфраструктуры» улучшилась на 14 пунктов. Более того, по итогам обновленного рейтинга Doing Business республика по индикатору «Международная торговля» поднялась сразу на 21 позицию.

Как считают эксперты, это довольно значимое достижение, чему во многом способствовала реализация задач Госпрограммы «Нұрлы жол», обеспечивающей потенциальные условия для активного участия Казахстана в меж­дународной торговле. В целом это свидетельствует о том, что длительный период замедления мировой экономики респуб­лика использовала эффективно, успев за это время выстроить необходимую инфраструктуру транзита и логистики, параллельно занимаясь реконструкцией межрегио­нальных и внутри­областных дорожных сетей.

Напомним, старт программе был дан Главой государства в 2015 году. В Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» Президент выступил с четким планом развития страны в период замедления роста мировой экономики.

За годы реализации программы стало очевидно, что она оказывает значительное влияние на рост ВВП страны, способствует созданию новых рабочих мест, улучшению социальной и другой инфраструктуры. При этом основной упор в этих процессах делается на формированиие современных и качественных автотранспортных и железнодорожных сетей, интегрированных в международную систему перевозок.

По итогам деятельности АО «Қазақстан темір жолы» за 9 месяцев 2018 года объем грузо­оборота составил 162,4 млрд

т⁄км, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Рост достигнут за счет увеличения грузооборота в сфере транзита на 26,4%, а также экспорта – на 10%. Возросли перевозки по таким направлениям, как Россия – Китай, Россия – Цент­ральная Азия, Китай – Цент­ральная Азия, а также Китай – Европа. При этом операционная прибыль отрасли увеличилась почти в 2,5 раза, составив порядка 118 млрд тенге, а доход государству от транспортной деятельности вырос на 17% и составил 2 076 435,4 млн тенге. Это свидетельствует не только о нарастающей динамике транс­портной отрасли, но и о существенном потенциале международного транзита как драйвера роста национальной экономики.

В январе 2017 года в Послании «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность» Президент Нурсултан Назарбаев, отмечая эффективность реализации программы, обозначил задачу по ее дальнейшей реализации как полноценного драйвера экономики.

«Для полного раскрытия транс­портного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами. Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспорт­ной инфраструктурой, повышению сервисного обслуживания и устранению административных барьеров в сфере транзита. В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору необходимо приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода», – отмечалось в Послании.

Как показывает текущая ситуация, все эти задачи реализуются и находятся на постоянном контроле Правительства.

Выход к морям

Сегодня в целях увеличения объема грузоперевозок через Каспийское море в железнодорожной отрасли республики реализуется ряд мероприятий по развитию инфраструктуры транзита и экспортных перевозок. При этом ожидается, что в 2018 году за счет расширения международного порта Актау и строительства паромного комп­лекса Курык казахстанские мощности по перевалке грузов на Каспии увеличатся с 16 до 26 млн тонн в год.

Строительство паромного комп­лекса порта Курык – один из крупных проектов транспортной отрасли, реализуемых компанией «КТЖ» в рамках программы «Нұрлы жол». Порт расположен на восточном побережье Каспийского моря в естественной бухте, обеспечивающей благоприятные условия для активной приемки автомобильных и железнодорожных паромов круглый год.

Строительство объектов первого пускового комплекса порта Курык началось в апреле 2015 года. В декабре 2016-го в ходе Общенационального телемоста с участием Главы государства были запущены объекты первого пускового комплекса, включая железнодорожную сос­тавляющую.

Президенту доложили о завершении строительства железнодорожной и портовой инфраструктуры и готовности начать погрузку первого железнодорожного состава. В ходе телемоста состоялась и погрузка первых вагонов на паромный комплекс. Ровно через год после этого, в декабре минувшего года, здесь был запущен также автомобильный пирс с гидротехническими соору­жениями для осуществления судозахода автопарома.

Подчеркивая значимость проделанной работы, Нурсултан Назарбаев отметил: «Ранее мы открыли паромную переправу, а теперь вот и автомобильный паром. Сегодня порт Курык готов к открытию маршрута Курык – Баку – Грузия – Турция и далее через Босфор в Европу. Теперь мы можем сказать, что Казахстан – это сухопутная страна, имеющая выход ко всем морям, включая Персидский залив».

Согласно данным компании «КТЖ», в настоящее время специалисты уже провели дно­углубительные работы морской акватории под автомобильный пирс, что необходимо для эффективной перевалки грузового автотранспорта. Длина объекта – 174 м. И, как отмечают в компании, уже выполнены работы по возведению пункта пропуска и досмотра автомобилей с системой радиационного контроля, а также пункта пропуска пассажиров.

Кроме того, здесь построены объекты таможенного оформления, углубленного досмотра со складами временного хранения. Также завершено строительство административных и производственных зданий порта, сортировочной станции, выполнен монтаж комплектной трансформаторной подстанции.

В октябре 2017 года на железнодорожном паромном терминале порта Курык осуществлена перевалка первого миллиона тонн грузов с начала операционной деятельности. Всего за прошлый год перевалено порядка 1,5 млн тонн различных грузов, выполнено более 320 судозаходов в порт. Отсюда впервые на судне «Бястякар Гара Гараев» Азербайджанского морского пароходства были отправлены легковые и грузовые автомобили. Судно приняло на борт до 28 единиц грузовых и легковых автомобилей, а также около 30 пассажиров.

Между тем сегодня новая железнодорожная линия Боржакты – Ерсай, построенная в 2014 году, обеспечивает непрерывную дос­тавку грузов в порт Курык на Каспии, существенно увеличивая транзитный грузопоток в этом направлении. Новая линия сдана в эксплуатацию в 2016 году.

Дорога протяженностью около 16 км соединяет порт Курык с основной железнодорожной магистралью Мангышлак – Узень. В ближайшем будущем это также повысит экспортный потенциал в западном направлении через Каспий. Реализация проекта поз­волит открыть прямой коридор с выходом на европейский рынок.

Пропускная способность новой линии – порядка 5 млн тонн в год. Налаженная система перевозок железнодорожным транспортом позволяет решить сразу несколько задач: нарастить объемы транзитных грузов, оптимизировать систему экспорта товаров в западном направлении и объединить трансъевропейские коридоры с межнациональными линиями. Это существенно сократит расстояние и время доставки грузов по этому маршруту.

Восточные ворота Евразии

Специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» создана в рамках ГПФИИР с целью формирования в данной точке эффективного транспортно-логистического и индустриального центра, обеспечивающего интенсивность торгово-экспортных потоков в Европу и Китай. Также он необходим для создания благо­приятного инвестиционного климата, привлечения отечест­венных и зарубежных инвес­тиций в экономику Казахстана, ускоренного развития региона, повышения занятости и деловой активности бизнеса. Проект реа­лизуется в рамках программы «Нұрлы жол» и содействует в целом формированию экономического пояса Шелкового пути.

Контрольно-пропускной пункт Хоргоса «Нұр жолы» является своего рода логическим завершением трансконтинентальной автомагистрали Западная Европа – Западный Китай, по которой сегодня отправляются грузы в страны ЕС. Через пункт пропуска проходит большегрузный, легковой и пассажирский транспорт. По своей пропускной способности, технической и другой оснащенности он, как считают специалисты, не имеет аналогов в регионе. Благодаря концепции безостановочной работы, автоматизации систем контроля и регистрации время прохождения таможенных и пограничных процедур грузового транспорта здесь сжато до минимума – порядка 40 минут.

Планировка комплекса предусматривает грузооборот транспортных средств до 2 500 единиц в рабочий день в двустороннем режиме движения, в том числе до 2 200 грузовиков и 300 пассажирских автомобилей. Это позволяет значительно увеличить транзитные потоки со стороны Китая через Казахстан. В перспективе КПП может увеличить пропускную способность до 5 000 транспортных средств в сутки. По мнению специалистов, наличие крупного транзитного коридора с таким пропускным пунктом повышает инвестиционную привлекательность страны и способствует росту экономики региона.

Согласно новому генплану в СЭЗ предусмотрено строительство многофункциональных торговых домов и центров для международного делового сотрудничества, объектов межкультурного обмена, образовательных и научно-учебных центров, а также зон отдыха с соответствующей спортивно-оздоровительной инфраструктурой.

На сегодня общая площадь уже построенных торговых площадей здесь составляет 24 663 кв. м. До конца текущего года планируется завершить строительство двух объектов площадью 40 тыс. кв. м.

Примечательно, что в казахстанской части МЦПС «Хоргос» создана специальная экономическая зона с определенным пакетом налоговых льгот. Наделение МЦПС статусом СЭЗ создает благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности и привлечения внешних и внутренних инвес­тиций.

Будущие участники СЭЗ МЦПС «Хоргос» будут освобождены от уплаты основных налогов, разумеется, кроме социального.

Хоргосский сервисный архипелаг

Начиная с 2015 года в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» функцио­нирует сухой порт.

Понятие «сухой порт» используется в мировой логистической практике не так давно. Тем не менее он является одним из ключевых звеньев общей логистичес­кой цепочки и широко применяется в процессе доставки груза потребителю. Территориальная емкость сухих портов позволяет оказывать на их базе обширный перечень логистических услуг и операций с грузами, которые необходимо отправить конечным потребителям.

Площадь сухого порта Хоргоса – порядка 149 га. Комплекс включает в себя контейнерную площадку на 18 тыс. мест, терминал с 6 погрузочно-разгрузочными платформами, а также терминалы для хранения тарно-штучных и крупногабаритных грузов. Кроме того, здесь имеются специальная линия для обеспечения санитарно-ветеринарного контроля, железнодорожные подъездные пути.

Сухой порт предусматривает возможность оказания клиентам полного перечня транс­портно-логистических услуг по принципу «одного окна». Предполагается, что к 2020 году общий объем обработки грузов здесь составит порядка 4,5 млн тонн. В целом за период с 2016 по 2018 год тут обработано более 441,9 тыс. единиц грузов в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). И, как отмечают эксперты, это еще один перспективный и быстрорастущий сегмент рынка, вносящий свой вклад в экономику Казахстана.

На территории СЭЗ также располагаются индустриальная и логистическая зоны, в развитие которых активно привлекаются зарубежные инвестиции, в том числе капиталовложения китайских компаний, заинтересованных в наличии современной системы транспортно-логистичес­кого сервиса на этапе движения грузов в сторону Китая. Между тем задача сухого порта состоит не только в обеспечении интенсивности грузопотоков по маршрутам Китай – Европа – Китай, но и в том, чтобы при этом оказывался полный перечень услуг по хранению и доставке грузов в пункты назначения.

В настоящее время сухой порт Хоргоса осуществляет организацию грузоперевозок из стран Европы в Китай, а также из Китая на рынки ЕАЭС. Эта работа ведется при тесном взаимодействии с зарубежными компаниями, которые содействуют формированию контейнерных поездов, следующих транзитом через станцию Алтынколь с обработкой в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Наряду с этим здесь набирает динамику и сервис, связанный с организацией регулярных контейнерных перевозок через внешнюю терминальную сеть Казахстана. Грузы формируются в порту Ляньюнгань в КНР, включая города Цунцин, Сиань, Чженжоу и Шенчжень, следуют до центра дистрибуции в СЭЗ и оттуда направляются к терминальным комплексам в Клайпеде, Бандер-Аббасе (Иран), Мундре (Индия), а также Стамбуле.

На сегодня Казахстан как основной участник рынка сухопутного транзита между Европой и Азией создал базовые инфраструктурные условия для транзита в качестве высокодоходного источника экономики. При этом казахстанский сектор транзитных трансконтинентальных коридоров формируется в условиях жесткой конкуренции за привлечение транзитных грузопотоков.

Несмотря на это, конкурентоспособность казахстанского транзита очевидна. Так, на сегодня реальная доставка груза из Азии в Европу через Казахстан занимает всего 12–15 дней, в то время как по южному морскому пути она составляет 45–60 дней, по Транссибирской магистрали – 18–20 дней. С 2015 года перманентно растет общий объем контейнерных перевозок транзитом через Казахстан с приростом до 60% в год.

Если в 2015 году объем транзита составлял 212 тыс. ДФЭ, в 2016 году – 245 тыс. ДФЭ, то уже в 2017-м этот показатель достиг 347,5 тыс. ДФЭ, увеличившись на 41%. К 2020-му объем контейнерного транзита планируется довести до 2 млн ДФЭ, или увеличить в 10 раз.

Таким образом, созданная внешняя система логистики в увязке с СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и международными транспортными коридорами обеспечивают «эффект спрямления» маршрутов через Казахстан. При этом значительно сокращаются время и расстояние транс­портировки грузов до пунктов назначения.