Эффективная медицина – селу

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Алима Касымова, руководитель управления стационарной и стационарозамещающей помощи Министерства здравоохранения РК

По поручению Главы государства Минздравом в настоящее время реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. Одна из основных его задач – повышение своевременности оказания экстренной и специа­лизированной медицинской помощи сельскому населению путем организации современных многопрофильных центральных районных больниц.

На базе существующих райбольниц будут организованы 32 многопрофильные центральные районные больницы. Причем для организации такого рода клиник необходимо предусмот­реть наличие в них инсультных отделений или кардиологичес­ких центров, отделений медицинской реабилитации, травматологии, хирургии, реанимации, интенсивной терапии, приемного покоя с триаж-системой.

Кроме того, встает необходимость оснащения их современным медоборудованием, в том числе компьютерными томо­графами, ангиографами, аппаратами МРТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическим, реанимационным оборудованием для медицинской реабилитации и другой техникой.

Важно обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи сельскому населению при инфарктах, инсультах, травмах с соблюдением принципа «золотого часа», при котором дальнейшее состояние здоровья пациента зависит от его своевременной госпитализации.

При условии эффективной работы многопрофильных цент­ральных районных больниц медицинская помощь будет предоставляться гражданам нашей страны без необходимости нап­равления их в крупные города. При правильно выстроенной работе более 4 млн сельских жителей удастся обеспечить высокотехнологичной медицинской помощью.

На сегодня проведен мониторинг действующих 12 районных больниц на наличие необходимого кадрового обеспечения, медицинского оборудования. При организации МЦРБ дополнительная потребность в медицинских кадрах в рамках проекта составит 816 медицинских работников.

В 61 медицинском колледже и семи медицинских университетах готовятся кадры, которые, по нашим ожиданиям, покроют вышеуказанную дополнительную потребность. Сегодня каждый регион заинтересован в привлечении молодых специа­листов.

При определении 20 многопрофильных центральных районных больниц были взяты во внимание расстояние от близлежащих населенных пунктов, районов, количественный охват жителей медицинской помощью.

Безусловно, акиматам облас­тей, районов также необходимо вести определенную работу. Представителям местных исполнительных органов мы говорим о том, что необходимо проработать вопрос социальной поддержки и привлечения специалистов для действующих и вновь вводимых медицинских организаций.

Другие наши структурные под­разделения провели анализ и составили прогнозные расходы на реализацию национального проекта по модернизации сельского здравоохранения.

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