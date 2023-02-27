Эффективная основа для диалога

По сообщению пресс-службы главы Правительства, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сфер торговли, привлечения инвестиций, транс­порта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, образования, низкоуглеродного развития.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан видит в лице Финляндии одного из ключевых партнеров в регионе Северной Европы и международных организациях. В связи с этим наша республика настрое­на на углубление и укрепление взаимовыгодного парт­нерства по всем ключевым направлениям.

– Мы видим большие возможности по наращиванию инвес­тиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли. Важная роль в этом отводится Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая, в том числе, служит эффективной платформой для диалога между представителями бизнеса двух стран, – подчеркнул Алихан Смаилов.

В этом контексте Премьер-министр РК приветствовал открытие нового визового центра при посольстве Финляндии в Астане, а также планы по проведению заседания «круглого стола» с участием казахстанских и финских компаний.

В свою очередь Вилле Скиннари обозначил заинтересованность Финляндии в продвижении климатических инициатив, развитии возобновляемой энергетики и перспективных логистических коридоров из Азии в Европу, прежде всего Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Кроме того, министр отметил повышение интереса финского бизнеса к казахстанскому рынку, а также высокий потенциал по укреплению отраслевого сотрудничества, в частности, в сферах цифровизации и образования.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать планомерную совместную работу по расширению казахстанско-финского делового взаимодействия.