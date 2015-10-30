Эффективная пленарка

Палата ратифицировала Договор между Казахстаном и Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Договор между Казахстаном и Венгрией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Детально обсужден и принят Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» с сопутствующими поправками, предусматривающий поэтапное внедрение системы обязательного социального медицинского страхования. По словам министра здравоохранения и социального развития РК Тамары Дуйсеновой, в рамках социального медицинского страхования будут предоставляться следующие виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, высокотехнологичные медицинские услуги. Для аккумулирования обязательных платежей и закупа медицинских услуг предусмотрено создание Фонда социального медицинского страхования. Учредителем и единственным акционером фонда выступает Правительство РК. Источниками финансирования системы обязательного медицинского страхования являются взносы и отчисления государства, работодателей, работников и самозанятых граждан. Размер взносов государства за граждан из числа социально уязвимых слоев населения составит 7% от среднемесячной заработной платы (ставка взносов будет поэтапно повышаться с 4% в 2017 году до 7% в 2024 году). Размер отчислений работодателей составит 5% от дохода (ставка взносов будет поэтапно повышаться с 2% в 2017 году до 5% в 2020 году). Ставка взносов работников составит 2% от дохода, при этом отчисление начнется с 2019 года – 1%, с 2020 года – 2%. Данные взносы будут относиться на вычеты при исчислении индивидуального подоходного налога.
Приняты поправки в законодательство по вопросам образования.
– Документ направлен на развитие Государственной программы развития образования на 2011–2020 годы. Законопроектом предусматриваются поправки в 8 законов РК, – сообщил министр образования и науки РК Аслан Саринжипов.
При этом министр пояснил, что законом закрепляется обязательная производственная практика для студентов. Также законодательно закрепляется право на бесплатное получение первой рабочей специальности, дуальное обучение и 12-летнюю модель образования.
Сенаторы приняли Закон «О противодействии коррупции», а также сопутствующие поправки. Документ направлен на правовое регулирование общественных отношений в сфере противодействия коррупции, а также на реализацию антикоррупционной политики. Борьба с коррупцией будет основана на системных мерах, включающих антикоррупционный мониторинг, целью которого является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции; внутренний и внешний анализ коррупционных рисков, направленный на выявление и изучение причин и условий, способствующих проявлению коррупции. Предусмотрены меры финансового контроля, включающие декларацию об активах и обязательствах, а также декларацию о доходах и имуществе.
Палата приняла Закон «О производстве органической продукции». Документом предусмотрено создание благоприятных условий для сохранения природных ресурсов, использование устойчивых систем управления природными ресурсами, повышение качества продуктов питания. Предусмотрено правовое регулирование отношений между производителями органической продукции и уполномоченными госорганами в области производства, переработки, подтверждения соответствия, маркирования органической продукции и сырья, а также интегрирование в процесс производства экологически чистой органической продукции. Рассмотрены в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам производства органической продукции и развития агропромышленного комплекса.
Также ратифицировано казахстанско-сербское межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. На основе национального законодательства и принципов Всемирной торговой организации стороны устанавливают режим свободной торговли, обязуются обеспечить режим наибольшего благоприятствования для инвесторов. Будут созданы благоприятные условия для предоставления виз и разрешений на работу, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности.
Рассмотрев в двух чтениях, сенаторы приняли поправки по вопросам индустриально-инновационной политики. Документом вводятся налоговые и таможенные преференции для субъектов индустриально-инновационной деятельности при импорте сырья и материалов, используемых в ходе реализации инвестиционных проектов. Предлагается расширить полномочия автономного кластерного фонда (органа управления парка инновационных технологий) по созданию совместных предприятий с участием крупных транснациональных компаний. На производителей возлагаются дополнительные обязательства, связанные со сбором, хранением, переработкой и утилизацией отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции.
Приняты поправки в законодательство по вопросам оказания государственных услуг. Документ разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства в сфере оказания госуслуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» государственной корпорацией «Правительство для граждан». Корпорация станет единым провайдером государственных услуг, интегрирует все центры обслуживания населения в единую систему.
Палата приняла Закон «Об информатизации», которым регламентируется порядок аттестации информационной системы, платформы «электронного правительства», сервисного программного продукта. Сенаторы также приняли сопутствующие поправки в законодательство по вопросам информатизации.