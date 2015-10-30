Эффективная пленарка

Палата ратифицировала Договор между Казахстаном и Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Договор между Казахстаном и Венгрией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Детально обсужден и принят Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» с сопутствующими поправками, предусмат­ривающий поэтапное внедрение системы обязательного социального медицинского страхования. По словам министра здравоохранения и социального развития РК Тамары Дуйсеновой, в рамках социального медицинского страхования будут предоставляться следую­щие виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, высокотехнологичные медицинские услуги. Для аккумулирования обязательных платежей и закупа медицинских услуг предусмотрено создание Фонда социального медицинского страхования. Учредителем и единственным акционером фонда выступает Правительство РК. Источниками финансирования системы обязательного медицинского страхования являются взносы и отчисления государства, работодателей, работников и самозанятых граждан. Размер взносов государства за граждан из числа социально уязвимых слоев населения составит 7% от среднемесячной заработной платы (ставка взносов будет поэтапно повышаться с 4% в 2017 году до 7% в 2024 году). Размер отчис­лений работодателей составит 5% от дохода (ставка взносов будет поэтапно повышаться с 2% в 2017 году до 5% в 2020 году). Ставка взносов работников составит 2% от дохода, при этом отчисление нач­нется с 2019 года – 1%, с 2020 года – 2%. Данные взносы будут относиться на вычеты при исчис­лении индивидуального подоходного налога.

Приняты поправки в законодательство по вопросам образования.

– Документ направлен на развитие Государственной программы развития образования на 2011–2020 годы. Законопроектом предусматриваются поправки в 8 законов РК, – сообщил министр образования и науки РК Аслан Саринжипов.

При этом министр пояснил, что законом закрепляется обязательная производственная практика для студентов. Также законодательно закрепляется право на бесплатное получение первой рабочей специальности, дуальное обучение и 12-летнюю модель образования.

Сенаторы приняли Закон «О противодействии коррупции», а также сопутствующие поправки. Документ направлен на правовое регулирование общественных отношений в сфере противодействия коррупции, а также на реализацию антикоррупционной политики. Борьба с коррупцией будет основана на системных мерах, включающих антикоррупционный мониторинг, целью которого является оценка правоприменительной прак­тики в сфере противодействия коррупции; внутренний и внешний анализ коррупцион­ных рисков, направленный на выявление и изучение причин и условий, способствующих проявлению коррупции. Предусмотрены меры финансового контроля, включающие декларацию об активах и обязательствах, а также декларацию о доходах и имуществе.

Палата приняла Закон «О производстве органической продукции». Документом предусмотрено создание благоприятных условий для сохранения природных ресурсов, использование устойчивых сис­тем управления природными ресурсами, повышение качества продуктов питания. Предусмотрено правовое регулирование отношений между производителями органической продукции и уполномоченными госорганами в области производства, переработки, подтверждения соответствия, маркирования органической продукции и сырья, а также интегрирование в процесс производства экологически чистой органической продукции. Рассмотрены в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам производства органической продукции и развития агропромышленного комплекса.

Также ратифицировано казахстанско-сербское межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. На основе нацио­нального законодательства и принципов Всемирной торговой организации стороны устанавливают режим свободной торговли, обязуются обеспечить режим наибольшего благоприятствования для инвесторов. Будут созданы благоприятные условия для предоставления виз и разрешений на работу, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности.

Рассмотрев в двух чтениях, сенаторы приняли поправки по вопросам индустриально-инновационной политики. Документом вводятся налоговые и таможенные преференции для субъектов индустриально-инновационной деятельности при импорте сырья и материалов, используемых в ходе реализации инвестиционных проектов. Предлагается расширить полномочия автономного кластерного фонда (органа управления парка инновационных технологий) по созданию совместных предприятий с участием крупных транснациональных компаний. На производителей возлагаются дополнительные обязательства, связанные со сбором, хранением, переработкой и утилизацией отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции.

Приняты поправки в законодательство по вопросам оказания государственных услуг. Документ разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства в сфере оказания госуслуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» государственной корпорацией «Правительство для граждан». Корпорация станет единым провайдером государственных услуг, интегрирует все центры обслуживания населения в единую систему.

Палата приняла Закон «Об информатизации», которым регламентируется порядок аттестации информационной сис­темы, платформы «электронного правительства», сервисного программного продукта. Сенаторы также приняли сопутствующие поправки в законодательство по вопросам информатизации.