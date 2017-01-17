​Эффективная, современная, профессиональная

Создание эффективной, современной государственной службы и структуры управления всегда являлось особым приоритетом в деятельности государственной власти. На сегодня можно с уверенностью сказать, что действующее законодательство о государственной службе является основой новой казахстанской модели государственной службы. Для реализации Пяти институциональных реформ, где первой реформой обозначено формирование современного государственного аппарата, были определены «100 конкретных шагов», в которых отдельным пунк­том (15-й шаг) обозначено проведение комплексной аттестации действующих государственных служащих.

Комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б» будет проходить поэтапно, раздельно по категориям госслужащих и завершится к 1 июля 2017 года. Так как госслужащие являются главными проводниками политики Главы государства, от их качественной и эффективной работы зависит успех всех проводимых реформ. Поэтому главная цель аттестации – это выявление соответствия уровня профессионализма, компетентности и личностных качеств действующих госслужащих предъявляемым требованиям. Она будет способствовать объективной оценке и рациональному использованию кадрового потенциала государственного аппарата в целях реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

Всего в нашем регионе насчитывается 457 государственных органов, общая численность сотрудников которых составляет 4 818 человек. Из них подлежат аттестации 3 972 госслужащих. В Жамбылской области действует 351 местный исполнительный орган и 106 территориальных под­разделений центральных госорганов. По МИО подлежат аттестации 1 763 сотрудников из 2 632 человек, а по территориальным подразделениям центральных госорганов будут аттестованы 1 770 человек из 2 208.

Комплексная аттестация будет состоять из трех этапов. Первый этап – составление оценочного листа на каждого аттестуемого сотрудника.

Второй – тестирование по «Единой рамке компетенций» административных государственных служащих корпуса «Б». Это компьютерные тестовые программы для оценки компетенций и определения уровня приверженности ценностям государственной службы. Данный этап является одним из отличий настоящей аттестации от прошлых лет, то есть аттестация не будет включать процесс тестирования на знание законодательства.

Третий этап – собеседование, проводимое аттеста­ционной комиссией. Оно будет проведено последовательно в три уровня в зависимости от категории занимаемых должностей. В высшей аттестационной комиссии при Администрации Президента аттестацию пройдут руководители областных территориальных подразделений центральных органов и их ведомств, руководители областных управлений, а также иные служащие корпуса «Б», соотносимые к ним по уровню. На втором уровне в аттестационных комиссиях министерств и акиматов областей собеседование будут проходить соответственно работники этих государственных органов. Третий уровень – это аттестационные комиссии районов. Оценку здесь будут проходить районные и сельские государственные служащие.

Особенностью такой трех­уровневой системы является то, что лица, прошедшие аттестацию вышестоящего уровня, будут в составах нижестоящих комиссий. Это обеспечит большую беспристрастность к проводимому процессу и единый подход к собеседованиям. Результаты аттестации будут являться основанием для назначения на должность, повышения либо понижения, или освобождения от занимаемой должности.

Полагаем, что результаты аттестации станут основой для составления планов развития госслужащих, где будут расписаны конкретные рекомендации по совершенствованию требуе­мых компетенций. В то же время указанная аттестация позволит тем, кто покажет не очень сильные результаты, выявить слабые места в своих навыках и компетенциях. Тем самым они получат возможность исправить их, поднять свой профессиональный уровень и претендовать на повышение по службе.

Ведение постоянного контроля и следующего за ним повышения квалификации государственных служащих значительно способствует формированию в стране профессионального государственного аппарата.