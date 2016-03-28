​Эффективно и компетентно

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Инеш БЕРЖАНОВА

О том, какую работу с начала текущего года уже провели сотрудники этой структуры, вчера на брифинге в СЦК рассказал председатель общественного совета при МВД РК, директор Научно-исследовательского института уголовно-процессуальных исследований и противодействия коррупции КазГЮУ, член государственной комиссии при Президенте РК по кадровой политике в правоохранительных органах, профессор Марат Когамов. Спикер, в частности, подчеркнул, что всех членов совета отобрали на конкурсной основе. И в итоге ими смогли стать как представители бизнеса, средств массовой информации, неправительственного сектора, так и простые учителя, врачи. Всего от гражданского сектора избраны 12 человек, еще 5 представляют органы внутренних дел.

Компетентный состав разделился на две комиссии, которые, как обозначил М. Когамов, достаточно эффективно выполняют возложенные на них обязанности. С одной стороны, они занимаются рассмотрением обращений и жалоб в министерство и подотчетные ему ведомства, с другой – работают над вопросами правотворческой деятельности. Последнее предполагает обсуждение принимаемых законопроектов, в том числе через организацию общественных слушаний при ОС.

– Мы уже провели несколько конференций и семинаров, где обсуждались текущие воп­росы работы местной полицейской службы, кадрового обеспечения правоохранительных органов, – отметил М. Когамов. – И, на наш взгляд, нынешнее положение, особенно в регионах, оставляет желать лучшего. При этом речь идет не столько о жалобах в адрес полицейских, сколько о проблемах самих сотрудников правоохранительных органов.

Так, по итогам ознакомительных поездок по северным регионам председатель общественного совета посчитал необходимым обратить внимание руководства МВД РК на низкую заработную плату участковых, отсутствие самостоятельности при принятии решений следователями и другое. В плановом порядке здесь также будут проходить слушания отчетов и разрабатываться на их основе рекомендации для исполнительных органов на местах. А при необходимости совет готов выступить и с законодательными инициативами, которые прежде планируется выставлять на всеобщее обсуждение на официальном портале ведомства.

Личный прием граждан членами общественного совета предполагается проводить дважды в месяц. Также в ОС можно обратиться через ведомственный сайт либо через портал элект­ронного правительства. Отдельный ящик для обращений имеется и в фойе Министерства внут­ренних дел РК, региональных подразделениях МВД. К слову, аналогичными полномочиями по приему и рассмотрению жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы, наделены в Казахстане и консультативно-совещательные органы при областных ДВД, департаментах крупных городов республики. 

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