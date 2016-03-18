​Эффективно и последовательно

Региональный экспертный форум «План нации: стратегические ориентиры развития страны», организованный Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ), прошел в атмосфере делового общения. Ведущие эксперты-политологи, представители государственных и неправительственных организаций, общественных объединений и бизнес-сообщества обсудили аспекты социально-экономической модернизации.

– Работа экспертного форума ведется по всей республике с целью изучения ситуации в регионах. Мы знакомимся с экономическим потенциалом областей в свете диверсификации экономики. Нашей основной задачей является сбор предложений и идей, обсуждение проб­лемных вопросов с местным экспертным сообществом, – сообщил директор КИСИ Ерлан Карин, отметив также, что по итогам таких встреч формируется пакет аналитических материалов, который содержит также предложения по решению актуальных вопросов.

В ходе диалога с местным сообществом поднимались проб­лемы в сфере образования, подготовки высококвалифицированных кадров, предпринимательства, оптимизации процессов государственных закупок и реализации продукции. Также рассматривались вопросы местного самоуправления и эффективности работы создаваемых по Плану нации общественных советов.

Эксперты высказались о положительной динамике процесса диверсификации экономики на примере Атырауской области, где за последние годы был реализован ряд проектов в неф­техимической отрасли, в сфере АПК – по производству и переработке мясо-молочной и плодоовощной продукции.

Подводя итоги встречи, эксперты отметили важное значение предстоящих выборов, в результате которых обновится законодательная и представительная власть на местах. Подчеркнуто также, что активное участие граждан в ходе голосования будет способствовать расширению их участия в решении актуальных вопросов развития государства.