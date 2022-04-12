Фото: primeminister.kz
Поручения , Правительство , Экономика
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-март текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, заместитель Премьер-министра – финансов Ерулан Жамаубаев, министры национальной экономики Алибек Куантыров, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, энергетики Болат Акчулаков.

Так, по данным Миннацэкономики, в январе-марте этого года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдаются ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.

«Рост в реальном секторе составил 5,9%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование (рост на 9,3%), строительство (на 8,6%), торговля (на 8%), водоснабжение (на 7,7%), обрабатывающая промышленность (на 6,5%), информация и связь (на 6,4%), горнодобывающая промышленность (на 6,1%), сельское хозяйство (на 1,8%)», — отметил А. Куантыров.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-март т.г. объем производства вырос на 6,5%. Положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы (рост на 18%), а также в Северо-Казахстанской (на 14,4%) и Атырауской областях (на 14,3%).

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, добыче газа – на 8,2%, добыче сырой нефти – на 7,6%, добыче прочих полезных ископаемых – на 6,3%, в добыче металлических руд и угля – на 1,9%.

Динамика роста ввода жилья в эксплуатацию улучшилась на 7,7 п.п. Всего введено 2,9 млн кв. м жилья, что выше показателя января-марта предыдущего года на 0,4%.

Заслушав докладчиков, Алихан Смаилов отметил, что благодаря устойчивому развитию реального сектора экономики в первом квартале текущего года удалось достичь роста ВВП до 4,4%.

«По всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях и столице. По два отрицательных показателя имеются в Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской областях и Алматы. Остальным регионам необходимо активизировать работу», — сказал Премьер-министр РК.

По словам А. Смаилова, в целом на сегодня удалось нивелировать влияние ограничительных мер на социально-экономическое развитие страны, но работу в этом направлении следует продолжить, поскольку санкционное влияние на экономику наших соседей усиливается. 

Также перед Правительством стоит сложная задача по сдерживанию инфляции. Наблюдается ускорение годовой инфляции в стране по итогам марта до 12%. Сказывается рост инфляции в странах — торговых партнерах и рост мировых продовольственных цен.

«По поручению Главы государства в стране реализуется Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы. Необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются. Государственные органы и акиматы должны эффективно их использовать, а также держать данный вопрос на особом контроле», — подчеркнул А. Смаилов.

Популярное

Все
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке
Что даст децентрализация Казахстану
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 апреля
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Главные события европейского футбола – обзор
Тугжанов поздравил ученых Казахстана с профессиональным праздником
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские – Нацбанк РК
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержали в Костанае
Замглавы ДП Алматы ответил на обвинения устроившей самоподжог жертвы финпирамиды Mudarabah Capital
Когда в товарищах согласья нет
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
​​​​​​​Придется заплатить в три раза больше
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Правительство
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских учен…
Правительство , Экономика
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерст…
Экономика
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании…
Правительство , Экономика
Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом хотят …
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021