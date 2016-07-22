​Эффективно осваивать средства

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В 2016 году целевые трансфер­ты из Национального фонда на прямое бюджетное финансирование составили 807,5 млрд тенге. По состоя­нию на 1 июля из этой суммы освоено 297 млрд тенге, или 37% к годовому плану.

В ходе совещания Б. Сагинтаев напомнил, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг справедливой критике недостаточные темпы освоения средств Национального фонда как на местном, так и на центральном уровне. Первый заместитель Премьер-Министра указал на регионы, где было допущено наибольшее неосвоение средств Нацфонда в первом полугодии: Алматы, Южно-Казахстанская и Алматинская области.

В целях снижения рисков неосвоения средств по отдельным программам Б. Сагинтаев поручил администраторам республиканских бюджетных программ, акиматам принять меры по максимальному переносу средств в планах финансирования с четвертого на третий квартал, а также завершить конкурсные процедуры до 1 сентября. При этом в целях полноценного и результативного освоения средств будут перераспределены суммы от отстающих регионов в пользу активно реализуемых проек­тов.

Кроме того, центральным госорганам, акиматам и нацио­нальным холдингам поручено обеспечить целевое и эффективное освоение средств Национального фонда.

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