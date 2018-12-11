​Эффективное сотрудничество

В ходе встречи обсуждены перспективные направления совместного сотрудничества.

Дарига Назарбаева выразила благодарность за поддерж­ку социально-экономичес­кого развития Казахстана. За годы сот­рудничества Всемирный банк предоставил займы для финансирования более 40 проек­тов на сумму свыше 8 млрд долларов.

Лилия Бурунчук проинформировала о том, что в 2017 году Всемирным банком проведена систематическая страновая диаг­ностика Казахстана, направленная на анализ дос­тигнутых договоренностей и определение приоритетных направлений сотрудничества. Сейчас разрабатывается новая Страновая стратегия партнерства на 2019–2023 годы. Она также отметила проблемные вопросы и высказала ряд рекомендаций, в частности, необходимо продолжить работу по диверсификации экономики, созданию благоприятных условий для бизнеса, сок­ращению доли государства в экономике, увеличению эффективности предоставления государственных субсидий.

В качестве приоритетов совместного сотрудничества Дарига Назарбаева выделила повышение эффективности государственного управления, цифровизацию экономики, совершенствование бюджетного законодательства. Сенатор предложила Всемирному банку провести глубокий анализ эффективности Государст­венной программы индустриально-инновационного развития. Диверсификация экономики развивается медленно. Страна все еще зависит от экспорта сырьевых ресурсов.

– Необходим глубокий системный анализ, нейтральный профессиональный взгляд со стороны, чтобы выявить проблемы, мешающие сделать качественный рывок в развитии нашей экономики, – сказала сенатор.

Председатель сенатского комитета отметила вклад Всемирного банка в проведение региональной конференции по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане, которая прошла в Астане в сентябре нынешнего года. Казахстан уже выделил дополнительно 50 млн долларов на гранты для обучения гражданским спе­циальностям афганской молодежи. Особое внимание нужно уделить подготовке женщин-медиков для Афгани­стана. Необходимо продолжать сотрудничество и реа­лизовывать договоренности, которые направлены на стабилизацию ситуации и инвестирование в социально-экономическое развитие Афганистана, считает Дарига Назарбаева.