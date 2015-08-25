Эффективность и координация Свежий выпуск 450 Лилия СЫЗДЫКОВА

В расширенном совещании, в ходе которого был определен план действий по реализации поручений Лидера партии, приняли участие секретари партии, партийные кураторы, депутаты Мажилиса, руководители Центрального аппарата партии и первые заместители председателей областных филиалов.

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» обозначил новые конкретные задачи для осуществления эффективной работы в данном направлении. В первую очередь он подчерк­нул, что необходимо эффективно использовать потенциал первичных партийных организаций, районных филиалов партии как основного источника достоверной информации о ходе реализации бюджетных программ и других программных документов. В целом, как отмечалось на совещании, в дальнейшей деятельности партии вопросам контроля за эффективным расходованием средств, выделенных госказной на осуществление государственных и отраслевых программ, будет уделяться особое внимание.

А. Мырзахметов также поручил усилить требования к заслушиванию представителей государственных органов, депутатов маслихатов-членов фракции партии, на заседаниях бюро областных филиалов партии. По его словам, как показал проведенный анализ, в некоторых регионах данная работа носит чисто формальный характер.

Важный вопрос, стоящий перед партией сегодня – это выход на качественно новый уровень работы первичных партийных организаций, более тесная координация их с Центральным аппаратом, так как поручения, данные в центре, не в полной мере реализуются на местах. В связи с этим в дальнейшем будет усилено взаимодействие между партийными организациями всех уровней, разработан план активизации деятельности ППО, создаются необходимые условия для их эффективной работы.

Поскольку «Нур Отан» традиционно делает серьезный акцент на обратной связи с населением, на совещании были подняты вопросы работы общественных приемных. Как рассказал секретарь партии Кумар Аксакалов, в начале этого года был утвержден соответствующий регламент работы партийцев. Так, руководители центральных государственных органов и депутаты Мажилиса должны проводить не менее двух личных приемов в год, а депутаты фракции в маслихатах и председатели региональных филиалов партии – не менее четырех. В целом с начала года членами партии проведено порядка 9,5 тыс. приемов граждан. При этом в республиканской общественной приемной министрами проведено 15 встреч с населением, депутатами Мажилиса – 55 и вице-министрами и заместителями генерального прокурора – 22. В областных общественных приемных прошли личные приемы граждан акимами всех областей и их заместителями.

По озвученным К. Аксакаловым данным, за прошедший период зарегистрировано свыше 43 тыс. обращений граждан. По 20% из них приняты меры с конкретными решениями вопросов, которые удовлетворили заявителей, по 73% обращений даны исчерпывающие разъяснения.

В поручениях, данных партийцам по итогам совещания, А.Мырзахметов также остановился на эффективности рассмотрения обращений граждан.

– В обязательном порядке анализировать причины несвоевременного решения вопросов, поднимаемых в общественных приемных, и принимать необходимые меры в отношении того или иного представителя государственного органа, в ведении которого находится решение данного вопроса, – поручил первый заместитель председателя «Нур Отана».

Кроме того, отмечалось, что в первую очередь необходимо обратить пристальное внимание на природу поступивших обращений и, по возможности, подходить к их решению системно, посредством совершенствования законодательства в той или иной сфере. В связи с этим А. Мырзахметов поручил максимально использовать возможности партии в Парламенте.

Глубокий анализ поступивших обращений граждан в общественные приемные, выработка механизмов своевременного решения проблем населения, систематизация работы – все это будет способствовать укреплению обратной связи и росту доверия казахстанцев к власти.

Одним из основных направлений деятельности партии является молодежная политика. В связи с чем А. Мырзахметов отметил необходимость перевода работы молодежного крыла партии «Жас Отан» в практическую плоскость. Для активизации деятельности молодежного крыла в месячный срок руководителям региональных филиалов поручено собрать новые планы работы, идеи и предложения активистов.

– В последние два года проводилось переформатирование работы МК «Жас Отан», – рассказал на совещании секретарь партии «Нур Отан» Фархад Куанганов. – В своей деятельности «Жас Отан» отказался от формата создания «интершума» – массовок, флэшмобов, лозунгов и фоновых акций, а перешел к использованию проектного подхода, нацеленного на решение конкретных проблем молодежи. Так, «Жас Отаном» реализуется 10 социальных и имиджевых проектов, три из них имеют особый партийный статус – это «Саттi кадам», «Жастар – отанга!» и «Молодежный кадровый резерв». С начала года этими проектами охвачено более 100 тыс молодых граждан.

Кроме того, в ходе селекторного совещания были всесторонне обсуждены вопросы повышения эффективности работы по борьбе с коррупцией, усиления партийного контроля, активизации деятельности Республиканского общественного совета по противодействию коррупции. А. Мырзахметов поручил усилить антикоррупционную деятельность партии и обеспечить вовлечение в нее партийных структур на всех уровнях.

Также участники заседания отметили необходимость через фракции партии в Мажилисе Парламента и маслихатах всех уровней выявлять возникающие трудности у простого населения на местах в вопросах развития производства, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, и посредством партийной фракции в Мажилисе вносить изменения и дополнения в законодательные документы. Для чего руководителям областных филиалов поручено определить перечень актуальных вопросов в регионах и предоставить предложения центральному аппарату партии.



