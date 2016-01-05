​Эффективность и ответственность

В совещании приняли участие Премьер-Министр Карим Масимов, руководитель Администрации Президента Нурлан Нигматулин и заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев.

Глава государства отметил, что наша страна завершила прошедший год с положительными экономическими показателями, несмотря на непростые условия на мировых рынках.

– Мы подошли к самому сложному этапу – начинается реализация Пяти институциональных реформ. Проделана большая подготовительная работа, приняты соответствующие документы. Необходимо, чтобы Администрация Президента, Правительство, каждое министерство и акимат приняли участие в практическом выполнении поставленных задач. Национальная комиссия по модернизации продолжает свою деятельность, будет отчитываться передо мной и обеспечивать недопущение каких-либо послаблений по всем направлениям, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации реформ.

– Совершенствование государственной службы необходимо проводить как в центре, так и на местах. В рамках обеспечения верховенства закона сама судебная система должна быть инициатором преобразований. Кроме того, планируется принятие патриотического акта, в котором будут определены ключевые направления дальнейшей деятельности по укреплению единства народа и доверия. Также в соответствии с задачей формирования подотчетного государства исполнительная власть всех уровней на регулярной основе должна отчитываться перед населением. В целом за результаты персональную ответственность несут руководители. При этом недопустима имитация реформ. Те, кто станет препятствовать реализации преобразований, будут отстранены от должностей, – сказал Глава государства.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Главы государства.

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