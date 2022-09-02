Строим вместе!

Вчера Глава государства открыл третью сессию Парламента седьмого созыва. Традиционно Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Депутатскому корпусу и членам Правительства были даны ориентиры по предстоящей работе в новом политическом сезоне.

Президент затронул ряд вопросов касательно социально-экономического развития государства. Безусловно, рост инфляции и турбулентность на геополитичес­ком пространстве создали для всех новые вызовы. Депутаты Народной партии Казахстана не раз подвергали критике действия Правительства по многим вопросам. В итоге Кабмин раскритиковал и Глава государства, отметив медлительность Правительства и неспособность делать смелые шаги при принятии конкретных решений. Президент также заявил, что если это продолжится, придется прибегнуть к конкретным кадровым решениям.

Между тем, даже отбросив так называемый «сахарный кризис», депутаты нашей фракции при посещении регионов Казахстана неоднократно выслушивали недовольство граждан по ряду проблемных моментов. В своем Послании народу Касым-Жомарт Токаев вновь на деле продемонстрировал то, что государство слышит чаяния жителей страны. В частности, Президент отметил предстоящую глубинную перестройку отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство». В результате в стране примут новые Бюджетный и Налоговый кодексы, утвердят новые правила регулирования предпринимательства и налог на роскошь, внедрят механизм интегрированного таможенного контроля и методику определения минимальной заработной платы. Кстати, МЗП повысится до 70 тысяч тенге. Безусловно, это станет огромной поддержкой миллиона граждан страны.

Поддержат существенно и детей. Как известно, не раз наши чиновники прибегали к использованию средств Национального фонда при возникновении глобальных проблем. Однако эффективность использования народных денег порой порож­дала много вопросов. Теперь же половина инвестиционного дохода Нацфонда РК будет начисляться на счета детей до их совершеннолетия. В итоге при достижении 18-летия юный казахстанец будет иметь средства на получение образования или приобретение жилья. Учитывая, что почти треть населения страны составляют дети, уверен, что данная инициатива станет настоящей финансовой поддерж­кой подрастающего поколения. К слову, эксперты уже подсчитали, что за год на счет ребенка может начисляться в среднем 125 тысяч тенге.

Изменится и пенсия граждан, саму систему ЕНПФ ожидает масштабная перезагрузка. Ранее наша фракция в своих депутатских запросах не раз отмечала необходимость изменения возраста выхода на пенсию для ряда категорий граждан. К слову, Народная партия поддержала движение женщин Казахстана, которые требовали снижения пенсионного возраста. Президент услышал чаяния граждан, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.

Тем временем главной новос­тью текущего Послания стал предстоящий электоральный процесс. Глава государства объя­вил досрочные президентские выборы осенью этого года и предложил ограничение срока полномочий Президента одним сроком до 7 лет без права переизбрания. Отмечу, что текущее законодательство не позволяет проводить в один год выборы Главы государства и выборы в Парламент. Поэтому уже в первой половине 2023 года состоятся также выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, а уже после будет сформировано новое Правительство. Президент отметил, что масштабные политические преобразования принципиально важно осуществлять в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия.

Уверен, что все озвученные инициативы и предложения Президента станут еще одним важным шагом в развитии нашей страны. Перед нами стоит важнейшая задача законодательного обеспечения Послания Главы государства. Повсеместными усилиями нам необходимо оказать максимальную поддержку Касым-Жомарту Токаеву в построении Справедливого Казахстана!