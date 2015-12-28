​Эффективность – отправная точка

Обеспечение экономической эффективности стало отправной точкой и конечной целью всей работы в нелегкой ситуации, вызванной низкой ценой на нефть в 2015 году. Для этого был разработан четкий план противодействия кризису из 60 пунк­тов. Деятельность строилась по четырем направлениям: наращивание добычи, повышение цен реализации, снижение себестоимости и улучшение эффективности, обеспечение эффективности путем управления. Ставя перед собой сложные задачи производственно-хозяйственной деятельности, мы особое значение придавали применению передовых технологий, в то же время уделяя большое внимание производственной безопасности и охране окружающей среды.

Коллектив был нацелен на повышение экономической эффективности путем применения новых технологий по бурению и добыче, на сокращение затрат и обеспечение эффективности инвестиций.

С самого начала реализации нашего плана мы постоянно контролировали четкое выполнение всех мероприятий, определяли узкие места, а также более эффективные результаты деятельности. Итоги первого полугодия показали успешность выбранной стратегии. Каждое подразделение с поставленными задачами справилось, коллективными усилиями стабилизирована добыча нефти, крупные новые объекты наземного обустройства оказались на стадии запуска, достигнуты положительные результаты по реализации продукции.

В дальнейшем мы улучшили управление производством, уделив большое внимание управлению экс­плуатационным фондом скважин, повышению нефтеотдачи пластов, ускорению работ по бурению новых скважин и подготовке буровых мероприятий на следующий год, развитию новых технологий. Мы стремились снизить затраты по тем позициям, где не наблюдалась требуемая эффективность.

На это был нацелен весь коллектив. Высокий профессионализм и опыт наших специалистов, их стремление найти эффективные решения при выполнении поставленных задач заслуживают огромного уважения. Многие успешные результаты были достигнуты благодаря инновационным проектам, разработанным и реализованным сотрудниками нашей компании.

Так, впервые была применена передовая технология гидравлического разрыва пласта и одновременной пескоструйной перфорации на пермском горизонте скважины № 7024 месторождения Кенкияк-подсолевой. Это позволило получить первоначальный дебит нефти объемом 63 тонны и последующий стабильный ежесуточный дебит добычи в 40 тонн. Этой технологией открыты новые перспективы разработки скважин подсолевого фонда месторождения Кенкияк в условиях близко расположенных обводненных пластов.

Минувшим летом на этом же мес­торождении была успешно запущена в эксплуатацию вторая очередь станции мультифазных насосов. В результате добываемые нефть и газ в полном объеме стали направляться в систему смешанной трубопроводной транспортировки. Расширение возможностей МФН позволило значительно повысить рост объемов добычи углеводородов.

В целях повышения экономической эффективности и снижения расхода очищенного газа в 2015 году на газлифтной компрессорной станции Кенкияк-подсолевой была построена установка осушки газа. И в сентябре газлифтная компрессорная станция через эту установку была переведена на использование неочищенного газа. Теперь на месторождении Кенкияк-подсолевой 36 скважин работают на неочищенном газе.

Выполненная работа по переводу газлифтной компрессорной станции на неочищенный газ позволила компании увеличить объемы реализации очищенного газа и добиться экономической эффективности, что соответствует политике разработанной программы по снижению себестоимости и повышению эффективности работ, увеличению реализации подготовленного газа для обеспечения стабильного и эффективного развития компании при низкой цене на нефть.

12 декабря 2015 года АО «СНПС-Актобемунайгаз» достигло планового показателя годовой добычи нефти, определенного корпоративной программой на уровне 4 млн 350 тыс. тонн.

Отрадно, что показатели по добыче нефти благодаря активному использованию потенциала, эффективной работе будут выше ожидаемого. Благодаря запуску двух очередей ГПЗ-3, а также разработке газовых шапок значительно увеличился объем подготовки и реализации газа. Также растет объем добычи нефти и газа.

Компания успешно работала и по другим важным направлениям. Эффективно контролировались экс­плуатационные и административные затраты, произошло их снижение. Проводилась большая работа по повышению цены реализации продукции компании – нефти и газа. Активно шло строительство объектов наземного обустройства, которые успешно вводились в эксплуатацию.

Повышать долю казахстанского содержания в деятельности иностранных компаний, работающих в Казахстане, – над этой задачей, поставленной Главой государства Н. Назарбаевым, наша компания работает целенаправленно. Из года в год доля казахстанского содержания в товарах и услугах, приобретаемых компанией, растет.

За 9 месяцев нынешнего года выполнение по приобретению товаров местного производства составило 27,3% при контрактном обязательстве 16%, по работам – 75,6% при обязательстве 70% и по услугам – 94% при обязательстве 70%. Как видим, компания в своей деятельности стремится к достижению максимального казахстанского содержания.

В текущем году АО «СНПС-Актобемунайгаз» были заключены несколько меморандумов: с акиматом Актюбинской области по поддержке отечественных производителей товаров, работ и услуг на сумму не менее 30 млрд тенге; меморандум о сотрудничестве с казахстанскими заводами – производителями промышленной химии и масел; меморандум с предприятиями Атырауской области.

Достижения АО «СНПС-Актобемунайгаз» в сфере взаимодействия с казахстанскими производителями напрямую связаны с запуском в Казахстане новых предприятий, наладивших выпуск конкурентоспособной продукции. Поставки продукции из России, Китая, европейских стран сейчас активно замещаются товарами казахстанских компаний.

Акционерное общество не раз становилось организатором республиканского и регионального форумов товаропроизводителей Казахстана, инициатором проведения дня открытых дверей, встреч с казахстанскими предпринимателями за «круглым столом». Мы стремимся к тому, чтобы местные товаропроизводители получили отличные возможности не только для продуктивной работы и демонстрации своей продукции и услуг, но и создали основу для дальнейшего эффективного партнерства.

Акционерное общество выполняет свои обязательства по социальной ответственности. Компания обеспечивает поставку газа для области и южных регионов Казахстана. Также исполняет обязательства по меморандуму, заключенному с акиматом Актюбинской области: нынче на предусмотренные цели перечислено 600 млн тенге. Компания продолжает являться самым крупным налогоплательщиком области. За 11 месяцев нынешнего года выплачено свыше 100 млрд тенге налогов.

АО «СНПС-Актобемунайгаз» всегда ответственно относится к выполнению задач в социальной деятельности. Несмотря на труд­ности, связанные с низкой ценой на нефть, акционерное общество обеспечивает стабильность в коллективе, выполнение условий колдоговора, который признан лучшим по итогам областного конкурса. У нас не проводилось сокращения персонала, не было снижения зарплаты. За вклад в социальное развитие региона компания отмечена письмом Премьер-Министра Республики Казахстан. А недавно, 11 декабря, АО получило приз – серебряный кубок национального конкурса «Парыз» по номинации «За вклад в экологию».

Президент Казахстана Н. Назарбаев в своем недавнем Послании отметил, что необходимо обеспечить экономический рост. И мы, как компания, работающая в нефтяной отрасли Казахстана, намерены в 2016 году основной упор сделать на проведение реформ. Сейчас разрабатываем стратегию на случай, если цена на нефть будет 30 у. е. за баррель. Это серьезный вызов, который стоит перед каждым производителем в нашей отрасли. Мы будем активно продвигать результаты научно-технического прогресса и на основе этого повышать объемы добычи нефти и газа, снижать себестоимость.

Результаты прошлых лет свидетельствуют: наша компания может активно противодействовать вызовам. Мы полны уверенности в том, что у нас есть огромный потенциал и опыт, чтобы успешно реализовать планы, направленные в том числе на решение поставленной Казахстаном задачи – войти в число 30 развитых стран мира.