​Эффективность вложений

Объектами посещения, в частности, были: завод по производству безалкогольных напитков ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс», предприятие по переработке стекла ТОО «КСС-Астана», автоматизированный торгово-производственный комплекс KazTexExpo ТОО «ПИК «Ютария ltd», ТОО «Завод ограждающих конструкций СПЭН». На этих примерах была продемонстрирована успешная реализация проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию все эти предприятия не просто продолжают работать, но и планируют, используя современные технологии, увеличивать свои мощности, расширять рынок сбыта, обеспечивая горожан рабочими местами, а бюджет – стабильными налоговыми поступлениями.

– Поддержка предпринимательской деятельности, развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для благоприятного инвестиционного климата являются одними из приоритетных направлений в нашей работе, – сказал А. Джаксыбеков, особо подчеркнув, что благодаря личному участию Елбасы меры государственной поддержки МСБ и инвесторов с каждым годом увеличиваются. И Астана в этом плане может служить наглядным примером.

Так, на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город» в Индустриальном парке № 1 на сегодня реализуются 62 инвестпроекта, в которые инвестировано свыше 187 млрд тенге. Объем освоенных инвестиций по ИП № 1 в прошлом году составил 36,5 млрд тенге, выпущено продукции и оказано услуг на 162,1 млрд тенге. В рамках развития Индустриального парка в 2015 году было привлечено к реализации 16 инвестиционных проектов на сумму 33,5 млрд тенге. При их выходе на проектную мощность будет создано 1 800 рабочих мест. А с 2013 года на территории Индустриального парка создано 2 853 рабочих места.

Введенный в эксплуатацию в июне прошлого года завод «Кока-Кола Алматы Боттлерс» значился первым в программе рабочего объезда. Предприятие выпускает газированные безалкогольные напитки под известными на весь мир брендами. По словам инвесторов, если сейчас годовой объем производства составляет 100 млн литров в год, то к 2020 году планируется увеличить его в четыре раза. Продукцию завода будут поставлять в торговые сети Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей, а также планируют экспортировать ее на рынки Кыргызстана и Таджикистана.

Министр по инвестициям и развитию и аким Астаны посетили также предприятие по выпуску высокотехнологичных электронно-оптических приборов ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг». Его продукция – тепловизоры, оптические системы и ИК-линзы, технологиями производства которых обладают только несколько развитых стран. Здесь создано 129 рабочих мест. Целевым рынком завода являются военные и гражданские учреждения Казахстана, СНГ, Турции, Индии, Китая и других стран.

Также на территории Индустриального парка расположился завод по переработке стекла, оснащенный самым современным автоматизированным оборудованием от мировых производителей – Lisek (Австрия), BiesseS.p.A (Италия), Bistronic (Германия), Glaston (Финляндия). Мощности завода позволяют обеспечить строительный рынок Казахстана энергосберегающей безопасной стекольной продукцией, используя при этом новые архитектурные решения. В числе выпускаемых изделий – фасадные и декорированные стеклопакеты, интерьерные, бронированные и электрообогреваемые стекла. В настоящее время все это применяется на строительных объектах Астаны. Уже реализовано 70,4 тыс. кв. метров стекольной продукции на сумму 623,8 млн тенге. Сейчас на заводе обеспечены рабочими местами 78 специалистов, которые прошли обучение по программе «Дорожная карта занятости-2020».

Автоматизированный торгово-производственный комплекс «KazTexExpo» ТОО «ПИК «Ютария ltd» – одно из недавно введенных в эксплуатацию предприятий. Комплекс реализован по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» и вошел в Государственную программу «Карта индустриализации страны», при этом использовались механизмы субсидирования процентной ставки и гарантирования со стороны Фонда развития предпринимательства «Даму». Предприятие, шагнув из отрасли легкой промышленности в область машиностроения, ориентировано на сборку и поставку автоматизированного оборудования известного в мире концерна ZOJE для предприятий РК и СНГ. Новое производство позволит создать свыше 350 новых рабочих мест. Также фабрика будет производить товары швейного и трикотажного ассортимента для населения и продукцию, ориентированную на проведение Всемирной выставки EXPO 2017.

В ходе рабочего объезда А. Исекешев и А. Джаксыбеков также посетили предприятие по производству металлоконструкций и «сэндвич»-панелей ТОО «Завод ограждающих конструкций СПЭН». Этот проект также реализован в конце прошлого года. Линия по выпуску «сэндвич»-панелей фирмы MDI (Австралия) при выходе на проектную мощность будет производить ежегодно 900 тыс. кв. метров стенных и кровельных материалов. Пока на производстве трудятся 20 человек, однако уже выпущено продукции на сумму 816 млн тенге.

Заключительным пунктом посещения стал Центр продаж отечественной продукции «Универmag.kz» – «Сделано в Казахстане», также открытый в конце прошлого года. За месяц объем товарооборота здесь составил более 6 млн тенге, свою продукцию сюда представляют 35 казахстанских товаропроизводителей. Предприниматели отмечают постоянный интерес со стороны столичных жителей к отечественным товарам. Открытие подобные магазины планируется и в других регионах РК.