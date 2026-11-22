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Проблема спайкинга, или умышленного подмешивания опасных или психоактивных веществ в еду и напитки, а также риски наркотизации молодежи ранее уже поднимались на площадке Народного совета. Теперь же работа в этом направлении перешла в практическую плоскость: члены Қазақстан Халық Кеңесі и депутаты Курултая объединились, чтобы совместно выработать конкретные, юридически обоснованные меры, которые лягут в основу будущих законодательных поправок. Вопрос обсудили на рабочем совещании отраслевой комиссии по правовой культуре и медиации под руководством председателя Комитета общественного согласия и общенационального единства Қазақстан Халық Кеңесі Марата Азильханова.

Как отметил член совета Мади Мырзагараев, конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі позволяет активно участвовать в формировании государственной политики, а тесное взаи­модействие с депутатским корпусом и профильными ведомствами является ключевым механизмом для превращения общественных инициа­тив в работающие правовые нормы.

– Наша основная задача – выработать конкретные, юридически обоснованные и практически реализуемые предложения для государственных органов по этому вопросу, – подчеркнул Мади Мырзагараев.

Участники встречи отметили, что спайкинг носит неконтролируемый и общественно опасный характер, а его жертвами могут стать как взрослые, так и дети. Депутат Курултая Айжан Аймаганова обратила внимание, что, несмотря на широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, явление до сих пор не имеет четкого правового регулирования. По ее словам, совместная задача состоит в том, чтобы создать точную правовую норму, разграничить степени тяжести и предусмотреть дифференцированную ответственность – от административной до уголовной.

Отдельное внимание при разработке поправок будет уделено формированию доказательной базы, где решающую роль играет слаженная работа полиции и медицинских служб, включая оперативное проведение токсикологических исследований.

Марат Азильханов особо отметил: вопрос напрямую затрагивает обеспечение национальной безопасности. Он подтвердил готовность к дальнейшей системной работе вплоть до внесения законопроектов, правом инициирования которых обладает Қазақстан Халық Кеңесі, выразив уверенность, что само появление четких законодательных норм станет серьезным заградительным барьером.

Член Комитета регионального развития Қазақстан Халық Кеңесі Андрей Лукин в свою очередь подчеркнул общегосударственный и общестрановой характер проблемы, решение которой требует перехода от реагирующей модели к политике ранней превенции, то есть к выявлению и устранению причин социальных угроз до того, как они перерастут в преступления, зависимость и человеческие трагедии.

Для достижения этой цели он предложил усилить межведомственную координацию, внедрить единую программу цифровой безопасности для школьников, педагогов и родителей, а также развить механизмы защиты несовершеннолетних от цифровой вербовки и блокировки противоправного контента. Кроме того, Лукин указал на необходимость усиления государственного контроля за соблюдением лицензионных требований в частных реабилитационных центрах и развития постреабилитационного сопровождения.

Председатель общественного фонда Esti Bol Qory Жандос Актаев в свою очередь предложил закрепить современные стандарты психологического и правового сопровождения пострадавших.

Представители МВД и Минздрава, также принимавшие участие в заседании, проинформировали его участников о механизмах противодействия наркопреступности, организации медицинской помощи и государственного контроля, поддержав необходимость совместной доработки инициатив.

Как было отмечено в ходе встречи, работа будет продолжена во взаимодействии с депутатами Курултая, центральными и местными государственными органами, экспертным сообществом и институтами гражданского общества в целях укрепления общественной безопасности, защиты прав граждан и предупреждения социальных угроз. Выработанные членами Қазақстан Халық Кеңесі и депутатами Курултая меры станут основой для подготовки пакета законодательных поправок и совершенствования правоприменительной практики.