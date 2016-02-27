​Эффективный механизм

Говоря об особенностях отечественной практики ГЧП, председатель правления Центра ГЧП Азамат Ойнаров отметил, что в национальной модели есть немало заимствований как из европейского, так и южнокорейского опыта ГЧП. При этом все, что касается оптимального использования частных инвестиций в проектах по строительству школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов, взято из европейской модели ГЧП, а то, что относится к инфраструктурному строительству, – из южнокорейской системы.

На сегодня Южная Корея хорошо освоила опыт ГЧП других стран. Будучи когда-то относительно бедной страной, Южная Корея сумела на основе ГЧП выстроить совершенную инфраструктуру, обзавестись новейшими дорогами, мостами и логистикой, что существенно увеличило возможности бизнеса и вывело страну в группу передовых стран Юго-Восточной Азии. Поэтому именно опыт этой страны в выстраивании делового партнерства между бизнесом и государством в наибольшей мере оказался наглядным для Казахстана.

Сейчас в Казахстане реализуются 102 проекта на основе ГЧП. Из них 8 проектов республиканского, 94 – регионального уровня. В структуре проектов ГЧП преобладают проекты, реализуемые в сфере образования, – 55%, в здравоохранении, городской инфраструктуре и транспорте – 28%.

По мнению Азамата Ойнарова, сегодня не только казахстанские, но и крупные зарубежные инвесторы проявляют повышенную заинтересованность к перспективе участия в проектах ГЧП в РК.

Согласно комментариям управляющего директора Центра ГЧП Айдоса Кобетова, в рамках встреч с представителями зарубежного частного бизнеса была выявлена тенденция, когда частные инвесторы, пользуясь новшествами казахстанского законодательства, такими как механизм частной финансовой инициативы, предлагают реализовывать проекты ГЧП в сфере информационных технологий, охраны окружающей среды, энергетики и в других направлениях.

– Положительным здесь является тот момент, что когда частный сектор предлагает к реализации проекты в новейших секторах экономики, то он, как правило, не требует у государства каких-либо финансовых вливаний, кроме гарантий потребления, – сообщил эксперт.

Таким образом, ГЧП – это эффективный инструмент для развития инфраструктуры страны и привлечения частных инвестиций. Подобная форма сотрудничества также удобна в тех случаях, когда традиционные способы госзакупок недостаточно эффективны. То есть ГЧП позволяет продолжать развитие социально-экономического сектора даже в условиях кризиса и при жестких мерах экономии, проводимых в государственном секторе.