Эффективный рецепт от кризиса

Работа «Теория параметрического регулирования макроэкономических систем» авторов А. Ашимова (руководитель), Ж. Адилова, Р. Алшанова, Ю. Боровского, Б. Султанова является оригинальным и основательным ответом на указанную потребность в сфере макроэкономической теории. Авторам удалось предложить на базе объективной необходимости тестирования математических моделей макроэкономических систем на практическую применимость предложить новую оригинальную теорию параметрического регулирования макроэкономических систем, состоящую из 8 компонентов и содержащую впервые разработанные: – методы формирования набора математических моделей макроэкономических систем; – методы макроэкономического анализа, в том числе методы тестирования математических моделей в виде методов оценки структурной устойчивости; – методы выбора оптимальных рекомендаций в сфере экономической политики на базе постановки и решения задач вариационного исчисления и исследования зависимостей оптимальных значений функционалов (критериев) соответствующих задач вариационного исчисления от неуправляемых факторов. В научном труде приводятся результаты покомпонентной разработки теории параметрического регулирования дискретных и непрерывных динамических систем. А именно: – численный метод параметрической идентификации большеразмерных макроэкономических моделей; – численные методы оценки слабой структурной устойчивости динамических моделей; – численные методы оценки показателей устойчивости отображения, определяемого математической моделью; – численные методы оценки устойчивости отображения, определяемого математической моделью, с использованием теории особенностей дифференцируемых отображений; – теоремы о достаточных условиях существования решений задач вариационного исчисления по синтезу и выбору (в среде заданного конечного набора алгоритмов) оптимальных законов параметрического регулирования и о достаточных условиях непрерывной зависимости оптимальных значений критериев рассматриваемых вариационных задач от неуправляемых функций; – теорема о достаточных условиях существования, соответственно, определенной точки бифуркации экстремалей рассматриваемых задач вариационного исчисления. Резюмируя, можно выделить основные причины, по которым теория параметрического регулирования привлекает ученых и практиков из разных стран мира. Во-первых, она дает ответ на вопрос: какие математические модели макроэкономических систем можно применять для практического использования, а какие нет. Ответа на этот базовый вопрос в том виде, в каком его предлагают казахстанские ученые, до сих пор не было. Во-вторых, теория параметрического регулирования предлагает методы определения оптимальных значений инструментов государственной экономической политики на базе протестированных математических моделей. Эти методы позволяют проводить государственную политику рациональным образом и добиваться того, чтобы «невидимая рука рынка» докладывала больше благ в карман общества и не брала из него лишнего. Такую задачу невозможно решить «на глазок»; авторы впервые предлагают оригинальные, теоретически обоснованные и апробированные алгоритмы ее численного решения, проиллюстрированные на математических моделях экономики Казахстана и Таможенного союза. В-третьих, теория параметрического регулирования позволяет оценивать влияния непредвиденных внешних и внутренних шоков, постоянно воздействующих на экономики стран и определять меры государственной политики для подавления их отрицательных влияний. Предложенные авторами методы стабилизации экономик отдельных стран и экономических союзов, как никогда актуальны для выработки мер противодействия происходящему импорту кризисных явлений из зарубежья. Новизна предлагаемой теории заключается в ее составе и впервые предложенных, разработанных на базе современной теории динамических систем, методах. Иллюстративные примеры показывают, что применение подхода параметрического регулирования для определения оптимальных значений экономических инструментов позволяет добиться более эффективных результатов по сравнению с существующей в настоящее время практикой. Например, в задачах экономического роста – добиться увеличения ВВП страны на 4–5%. Признание результатов научного труда «Теория параметрического регулирования макроэкономических систем» международным научным сообществом подтверждается изданием монографий в издательствах Springer (США) и Физматлит (Россия), а также главы в книге «Экономическое развитие и зарождающиеся рынки в ХХI веке: глобальная практика, стратегия и выбор», опубликованной издательством Nova (США), а также 124 публикациями, в том числе 12 публикациями в высокорейтинговых журналах Kybernetes, Systems Science, «Автоматика и телемеханика», в 39 трудах международных научных конференций в 12 странах дальнего зарубежья. Не меньшим свидетельством значимости работы является признание доклада «Элементы теории параметрического регулирования эволюции национальной экономики на базе вычислимых моделей общего равновесия» на Международном конгрессе по кибернетике и системам лучшим докладом и награждением его премией журнала Kybernetes, а также проведение по данной теме панельных сессий в составе V и VI Астанинских экономических форумов, включение в состав редколлегии журнала Advances in Systems Science and Applications (США) научного руководителя работы, академика А. Ашимова. Отмеченное выше является основанием для рекомендации присуждения Госпремии РК в области науки и техники коллективу авторов «Теории параметрического регулирования макроэкономических систем». Игорь ПОСПЕЛОВ, зав. отделом математического моделирования экономических систем, член-корр. РАН Юрий ЕВТУШЕНКО, директор ВЦ им. А. Дородницына РАН, академик РАН
