Эффективный способ борьбы с вейпами назвал глава Миннацэкономики

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров предлагает бороться с вейпами не их запретом, а дестимулированием к их приобретению, то есть повышением акцизов. Об этом он заявил в интервью журналистам в Мажилисе Парламента после обсуждения поправок в Налоговый кодекс, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«По отмене вейпов, наверное, здесь вопрос, так как это тоже один из табачных продуктов, и если отменить вейпы, наверное, то же самое нужно применять и к сигаретам. Это один из видов, который нужно облагать определенными акцизами. Это такой же продукт, который влияет на здоровье», – сказал он.

По мнению главы МНЭ, бороться с вейпами целесообразнее с помощью цен.

«Если отменять вейпы, то, наверное, нужно отменять все вредные продукты. Поэтому здесь надо дифференцировано подходить – просто налагать соответствующую налоговую нагрузку, то есть дестимулировать покупку, особенно несовершеннолетними», – сказал Куантыров.