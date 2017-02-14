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Эффекты Универсиады - 2017
14 февраля 2017 г. 0:00
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09:30
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
2 октября 2022 г. 9:47
Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником
5 октября 2022 г. 11:24
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
2 октября 2022 г. 10:08
В Минздраве озвучили обновленную статистику по пациентам с коронавирусом
3 октября 2022 г. 0:30
Обновление элит – парадигма справедливости
4 октября 2022 г. 12:12
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
3 октября 2022 г. 0:15
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
3 октября 2022 г. 0:00
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
6 октября 2022 г. 0:15
Экономическое развитие немыслимо без науки
4 октября 2022 г. 1:30
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
3 октября 2022 г. 1:00
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
3 октября 2022 г. 16:48
Как быть казахстанцам с ВНЖ, получившим повестку в России, объяснили в МИД РК
4 октября 2022 г. 18:18
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
3 октября 2022 г. 15:58
Почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР
3 октября 2022 г. 19:27
Россиян, учинивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана
4 октября 2022 г. 10:00
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
4 октября 2022 г. 0:15
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
5 октября 2022 г. 10:31
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
3 октября 2022 г. 15:19
С необычным оружием ограбил игровой клуб на миллионы карагандинец – видео
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
15 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
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Казахстанская правда
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