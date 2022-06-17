Египет отменил "коронавирусные" ограничения на въезд

Правительство Египта отменило все связанные с коронавирусом ограничения на въезд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями решено отменить все ограничения на въезд египтян и иностранцев в АРЕ (Арабскую Республику Египет – ред.), введенные в 2021 году (в связи с пандемией коронавируса – ред.)", – говорится в пресс-релизе Кабмина страны.

С начала года туристы, желающие посетить Египет, должны были предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР-диагностики, или экспресс-тест на антиген, или ID NOW.