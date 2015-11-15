Египетские пирамиды осветят цветами триколоров России и Франции

Древнеегипетские пирамиды вечером 15 ноября будут подсвечены цветами российского и французского флагов в знак солидарности с Москвой и Парижем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Власти Египта постановили провести акцию памяти жертв крушения самолета A321 на Синайском полуострове в Египте 31 октября и террористических атак в Париже 13 ноября. Мероприятие состоится на плато Гиза в Каире, у подножия Великих пирамид в 21.30 (01.30 аст 16 ноября) и завершится минутой молчания.
Как сообщили в минтуризма АРЕ, памятники древней цивилизации станут своеобразными "ретрансляторами" обращенного ко всем послания "о солидарности с народами России и Франции против черного террора, атакующего мир". Эта надпись будет выведена на пирамидах лазерным лучом.
В церемонии примут участие министры туризма Хишам Заазу и древностей Мамдух ад-Дамати.
Власти Египта постановили провести акцию памяти жертв крушения самолета A321 на Синайском полуострове в Египте 31 октября и террористических атак в Париже 13 ноября. Мероприятие состоится на плато Гиза в Каире, у подножия Великих пирамид в 21.30 (01.30 аст 16 ноября) и завершится минутой молчания.
Как сообщили в минтуризма АРЕ, памятники древней цивилизации станут своеобразными "ретрансляторами" обращенного ко всем послания "о солидарности с народами России и Франции против черного террора, атакующего мир". Эта надпись будет выведена на пирамидах лазерным лучом.
В церемонии примут участие министры туризма Хишам Заазу и древностей Мамдух ад-Дамати.