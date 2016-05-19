Египетский самолет с 58-ю пассажирами пропал с радаров над Средиземным морем

Пассажирский самолет египетской авиакомпании EgyptAir пропал с экранов радаров, когда пролетал над Средиземным морем. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar 24, отслеживающего полеты самолетов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на СМИ Египта.
Рейс MS804 вылетел из аэропорта Шарль де Голль 18 мая в 23.09 (03.09 по времени Астаны 19 мая) по парижскому времени. На его борту находились 58 пассажиров и 10 членов экипажа.
По информации египетского портала Al Wafd, самолет исчез через 20 минут после захода в воздушное пространство Греции. Для поисков самолета EgyptAir создала экстренный оперативный штаб, куда вошли представители всех авиационных служб, передает портал Youm7.
Власти Египта и Франции, а также представители авиакомпании пока не подтвердили информацию об исчезновении самолета.
EgyptAir на своей странице в Twitter подтвердила факт исчезновения самолета. Изначально авиакомпания сообщила, что в момент пропажи с экранов радаров он находился в 80 милях (128 км) от египетского воздушного пространства, на высоте 11 тысяч метров. Позднее в EgyptAir уточнили, что лайнер пропал в воздушном пространстве Египта.
По данным сайта FlightRadar 24, рейс выполнялся самолетом Airbus A320-200, EgyptAir приобрела данный самолет в 2003 году.
Рейс MS804 вылетел из аэропорта Шарль де Голль 18 мая в 23.09 (03.09 по времени Астаны 19 мая) по парижскому времени. На его борту находились 58 пассажиров и 10 членов экипажа.
По информации египетского портала Al Wafd, самолет исчез через 20 минут после захода в воздушное пространство Греции. Для поисков самолета EgyptAir создала экстренный оперативный штаб, куда вошли представители всех авиационных служб, передает портал Youm7.
Власти Египта и Франции, а также представители авиакомпании пока не подтвердили информацию об исчезновении самолета.
EgyptAir на своей странице в Twitter подтвердила факт исчезновения самолета. Изначально авиакомпания сообщила, что в момент пропажи с экранов радаров он находился в 80 милях (128 км) от египетского воздушного пространства, на высоте 11 тысяч метров. Позднее в EgyptAir уточнили, что лайнер пропал в воздушном пространстве Египта.
По данным сайта FlightRadar 24, рейс выполнялся самолетом Airbus A320-200, EgyptAir приобрела данный самолет в 2003 году.