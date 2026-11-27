фото из личного архива Б.Сексенбаева

От дворового футбола до Олимпиады

«В «Динамо» начинал, в «Динамо» возвращаюсь», – сказал Берикказы Сексенбаев после его избрания председателем физкультурно-спортивного общества. Именно с этой структурой связаны главные достижения легендарного хоккеиста на траве. В составе алма-атинского «Динамо» он шесть раз выигрывал чемпио­нат страны, становился обладателем Кубка СССР, а в 1992 году в составе объединенной команды выступил на Олимпийских играх.

Болельщики со стажем помнят, как он своим напором взламывал оборону соперников, много забивал. Но главным козырем Берикказы была скорость. И этого качества он не утратил до сих пор. Бера, как его называют ветераны спорта, теперь демонстрирует свое мастерство на футбольном поле. Три раза в неделю ветераны собираются на стадионе «Динамо». Партнеры по-прежнему поражаются скорости и техническому арсеналу Сексенбаева. С мячом он был и остается на ты.

А начиналось все, как и у многих мальчишек той поры, с дворового футбола. Берикказы гонял мяч на пустырях и стадионах, ходил в секцию хоккея с шайбой, считался перспективным игроком, был на заметке у тренеров алма-атинского «Енбека», выступавшего в Первой лиге чемпионата СССР. Но однаж­ды во время тренировки­ на малой арене Цент­рального стадиона к ребятам подошел Иван Михайлович Рогачев:

– Не хотите попробовать себя в хоккее на траве?

Тогда этот вид спорта только начинал культивироваться в респуб­лике. Берикказы с несколькими друзьями решил посетить тренировку. Рогачев предложил ребятам взять клюшки так, как будто они играют в хоккей с шайбой:

– У вас хват правильный. Кто желает, может остаться у нас.

Уже в первой двусторонней игре Берикказы забил гол. С каж­дой тренировкой он убеждался в правильности своего выбора. Выступая за детские команды «Динамо», совершенствовал мастер­ство. Его даже поставили на денежное довольствие. Для восьмиклассника 52 рубля в месяц казались целым состоянием. Тем более что Сексенбаев рос в многодетной семье, был девятым из десяти детей. Чуть позже он стал получать уже 104 рубля.

– Тогда инженеры получали по 120 рублей, – вспоминает наш герой. – И я почувствовал перспективу­. Каждая тренировка или игра за свой клуб становились очень ответственными. Расслабляться и терять то, к чему шел в последние годы через физические нагрузки, травмы и потерянное время, не хотелось. Стиснув зубы, совершенствовал свое мастерство. И успех пришел.

Незабываемыми стали годы, когда команда СШВСМ из Алма-­Аты дважды выигрывала чемпионат СССР среди юношей. Затем поступило предложение выступать за молодежную сборную страны.

Команде предстояло участие в отборочном турнире чемпионата Европы во Франции. Тренеры не ожидали, что в результате тайного голосования хоккеисты изберут капитаном именно Сексенбаева. Они хотели видеть кого-то из москвичей.

– Это был очень важный момент для меня. Это вселило уверенность, придало духу, – вспоминает хоккеист.

Во Франции новоис­печенный капитан не подвел: его признали лучшим игроком­ отборочного турнира, а сборная СССР заняла первое место. Впоследствии Берикказы и его парт­неры выступили на молодежном чемпионате мира, где стали четвертыми.

Примечательно, что в молодежную­ сборную СССР Сексенбаев попал, еще не выступая за основной состав алма-атинского «Динамо». Этому обстоятельству удивился даже тренер молодежной сборной Михаил Осинцев, который рекомендовал перспективного форварда наставникам главной команды страны.

Эдуард Фердинандович Айрих, возглавлявший алма-атинское «Динамо» и сборную СССР, просматривая­ в Москве список кандидатов в национальную команду, обратил внимание на фамилию Сексенбаева. Позвонил Осинцеву:

– Откуда этот парень?

– Из Алма-Аты.

По возвращении в столицу Казахстана Айрих попросил своего помощника по работе с резервом Бориса Казанцева охарактеризовать хоккеиста. Тот назвал его посредственным игроком. Между тем к скоростному и результативному форварду уже присматривались представители московского клуба «Фили». Посмотрев первую же игру Сексенбаева, Айрих обратился к своему помощнику:

– Как ты мог проглядеть такого хоккеиста?!

Вскоре Берикказы был приглашен в основной состав «Динамо».

Последующие годы выступ­лений за алма-атинский клуб и сборную СССР подтвердили правоту Айриха. Сексенбаев три года подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата страны, участвовал в Олимпийских играх.

Сегодня трудно установить точное количество проведенных им матчей и забитых голов. Но о характере той легендарной команды красноречиво говорят воспоминания самого хоккеиста:

– Мы всегда стремились к самым высоким целям. В «Динамо» были традиции и дух победителей. На церемонии награждения получать серебряные или бронзовые медали мы выходили с глубоким разочарованием. Для нас это было поражением…

За границей хорошо, а на родине – лучше

После распада Советского Сою­за игроков алма-атинского «Динамо» стали приглашать зарубежные клубы.

– Это был сложный период, – рассказывает Берикказы Толеу­бекович. – Многие уезжали в Европу. Но у меня приглашений не было. Однако на одном из турниров в Малайзии после очередной игры ко мне подошел Верховный правитель этой страны Султан Азлан­ Шах, занимавший в то время пост председателя Азиат­ской хоккейной федерации на траве, и предложил контракт на пять лет.

По словам Сексенбаева, внимание монарха привлекли его бомбардирские качества. В матче против хозяев турнира он забил два мяча, в игре со сборной Кореи – победный гол, а во встрече с действующими чемпионами мира пакистанцами оформил хет-трик.

По условиям контракта Сексенбаеву предложили зарплату в три тысячи долларов, автомобиль и дом. Первый же сезон оказался удачным: вместе с новым клубом, годом ранее занявшим восьмое место, Берикказы стал чемпионом страны и был приз­нан лучшим игроком года. По воспоминаниям хоккеис­та, на протяжении всех пяти лет выступ­лений в Малайзии он удерживал звание лучшего бомбардира чемпионата. Росла и заработная плата, которая к завершению контракта достигла пяти тысяч долларов в месяц, не считая различных премиальных.

Впоследствии Сексенбаеву предложили принять малайзийское гражданство и выступать за сборную этой страны. По словам спортсмена, ему сулили весьма выгодные финансовые условия. Однако Берикказы отказался. Было интересно узнать и мнение отца. Толеубек Сексенбаев, не задумываясь, сказал: «Мы за деньги Родину не продаем!»

Этого было достаточно, чтобы еще раз убедиться в правильнос­ти своего решения. Султан Азлан­ Шах с пониманием отнесся к позиции хоккеиста. Сексенбаев и сегодня остается желанным гостем в Малайзии. В 2016 году ему был присвоен почетный титул дато – свидетельство признания его заслуг в этой азиатской стране.

Еще будучи действующим спортсменом, Берикказы открыл в Малайзии свое дело, а затем перенес бизнес в Казахстан. Несколько лет посвятил государственной службе, после чего вернулся к предпринимательской деятельности. На родине своих предков, в Семее, он построил мечеть, которая носит имя отца – Толеубека-кажы. Рядом расположена катымхана, названная в честь матери – Булбулназ-ана. Здесь же действует медресе.

Завершив игровую карьеру, Сексенбаев не расстался с любимым видом спорта. Он возглавляет Казахстанскую федерацию хоккея на траве, является вице-президентом Азиатской федерации. За многолетний труд награжден­ золотым олимпийским орденом Казахстана, орденами «Құрмет» и «Парасат».

А теперь в его биографии открывается новая глава – уже в качестве руководителя общества, в котором он сделал свои первые шаги в большом спорте.