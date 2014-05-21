Его называли человеком-оркестром

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ахметжан Есимов, представители творческой интеллигенции, родственники и поклонники творчества композитора. Как отметил глава города, символично, что открытие музея предваряет юбилей великого композитора, которому в следующем году исполнилось бы 90 лет. 

Подчеркивая неоценимый вклад выдающегося музыканта в казахскую культуру, аким сказал: 

– Открытие музея стало продолжением комплекса мероприятий, посвященных памяти выдающегося композитора. Одна из улиц Алматы давно уже носит его имя, а в прошлом году народному артисту СССР Нургисе Тлендиеву мы установили памятник. 

Подчеркивалось также, что творчество классика казахской музыки известно далеко за пределами страны. Композитор, которого при жизни называли человеком-оркестром, не только придал новые оттенки и краски казахским песням и кюям, приводящим в восторг всех, кто слышал их хотя бы раз, но и являлся знатоком теории и истории мирового музыкального искусства. 

...Уникальность музея-квартиры Нургисы Тлендие­ва состоит в том, что здесь воссоздана атмосфера подлинности: трудно избавиться от впечатления, что хозяин вышел отсюда лишь на минутку и вот-вот вернется. Экспозиция, размещенная в четырех комнатах жилого дома, построена по тематико-хронологическому принципу. Посетители могут увидеть рукописные партитуры, подаренный когда-то композитору матерью антикварный рояль и, конечно же, знаменитую «Дариға домбыра», сыгравшую огромную роль в его творчестве. 

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

