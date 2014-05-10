Его не зря назвали соловьем

В мероприятии, организованном Тюркской академией, приняли участие министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Камила Талиева, общественные деятели, представители интеллигенции и мастера искусств двух стран.

Конференцию открыл и провел президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, который, в частности, отметил: «Одна из основных целей нашего учреждения – определить общетюркских лидеров, собрать их труды, ближе познакомить с ними молодежь».

Обстоятельный доклад о Токтогуле сделала Камила Талиева, особо отметившая необходимость дальнейшего развития сотрудничества казахской и кыргызской интеллигенции. В конференции также приняли участие народная артистка Кыргызстана Саламат Садыкова, заслуженный деятель культуры КР, заместитель руководителя фонда им. Токтогула Сатылганова Анаш Кадырова, профессор Магира Амердинова, известные кыргызские ученые и мастера искусств.

Говоря о гранях таланта «алатауского соловья», докладчики напоминали, что он свободно пел на казахском языке, участвовал в айтысе с узбекскими акынами, довольно хорошо владел татарским языком. Анаш Кадырова особо подчеркнула значимость подобных мероприятий для налаживания более тесных творческих контактов. Также прозвучали слова признательности в адрес Тюркской академии за проведение на международном уровне 150-летнего юбилея Токтогула Сатылганова.

«Это результат конструктивной политики лидера тюркского мира, Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева», – сказала Анаш Кадырова, проникновенно прочитав новое стихотворение «Орта Азия лидері Нұрсұлтан Әбішұлына».

Казахстанские ученые и общественные деятели Адил Ахметов, Несипбек Айтулы, Сеит Каскабасов, Отеген Оралбайулы, Гарифолла Есим выступили с содержательными докладами и поделились своими размышлениями. А известный литературовед Бауыржан Омарулы был награжден специальной медалью в честь 150-летия Токтогула Сатылганова.

Татьяна БЕК