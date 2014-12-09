Его подвиг бессмертен

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Гук Дмитрий
«Я, Жанасов Жанша Жанасович, участник Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина, прослужил вместе с Рахимжаном Кошкарбаевым со дня призыва нас в армию, с сентября 1942-го, до окончания войны и демобилизации из рядов Советской армии. Мы продолжили наши дружеские и семейные взаимоотношения вплоть до ухода Рахимжана из жизни. Он был моим другом.
Наша военная служба начиналась в сентябре 1942 года в Кокшетау в 367-м стрелковом полку, где мы окончили школу младших командиров, и летом 1943 года были направлены на учебу в Тамбовское военно-пехотное училище. Окончив его и получив звания младшего лейтенанта, в ноябре 1944 года прибыли на фронт в 3-ю Ударную армию, входившую в состав 1-го Белорусского фронта. В то время штаб армии находился близ Бреста на железнодорожной станции Седлец. Мы были распределены по воинским частям, и отсюда начался наш боевой путь.
Наше дальнейшее участие в войне подробно изложено в статье Мухтара Кул-Мухамеда, единственное, что хочу дополнить: наши воинские части и подразделения после форсирования реки Вислы, освобождения Варшавы и вступления с боями на германскую территорию были повернуты на север, в сторону Балтийского моря, на ликвидацию Шнайдемюльской группировки, угрожавшей с тыла нашей армии. Бои с этой группировкой были ожесточенные, поскольку фашистам деваться было некуда, кроме как попытаться пробиться через наши ряды и соединиться со своими основными силами. Эти сражения характеризовались тем, что бои были ближними, стороны подходили лицом к лицу, вплоть до рукопашной.
В тех боях Рахимжан Кошкарбаев со своим взводом показал храбрость, умение одержать победу в ближних боях. Эпизоды этих сражений подробно изложены в книге Р. Кошкарбаева «Штурм».
Форсирование реки Одер и занятие нашими войсками Зеeловских высот послужили ключом, открывшим возможность знаменитого наступления на Берлин 16 апреля 1945 года. Участие Р. Кошкарбаева в этих боях и его успехи отмечены в наградном листе к ордену Отечественной войны, подписанном командиром 674-го стрелкового полка подполковником Плеходановым. Эти все успешные боевые действия Рахимжана были замечены вышестоящими командирами и послужили одним из критериев последующего его подвига.
Знаменитый подвиг Рахимжана в статье изложен детально и убедительно. Действия Р. Кошкарбаева по водружению знамени Победы над рейхстагом имеют свои исключительные особенности, свойственные только этому случаю. Он шел с персональным заданием своего командования с заранее врученным ему знаменем, которое был обязан установить на рейхстаге.
Герой понимал, что это задание связано с колоссальным риском для его жизни, тем не менее, осознавая свой воинский долг и значимость задания, он прошел под шквальным артиллерийским и ружейным огнем противника и задание выполнил, водрузив знамя Победы над рейхстагом, что послужило сигналом для завершающей атаки наших войск.
Находившиеся над подступах к рейх­стагу, увидев красный флаг, с криком «Наши в рейхстаге, ура, вперед!» ворвались в логово фашистов, тем самым приблизив падение Берлина и всеобщей победы над Германией. Последующие водружения флагов, в том числе Егоровым и Кантарией, были уже над поверженным рейхстагом, и такого значения, такой силы призыва к боевым действиям не имели.
Для Казахстана и казахстанцев этот подвиг особенно значим. В Великой Отечественной войне, длившейся четыре долгих года, участвовали миллионы солдат, но поставить, по сути, победную точку, выпало честь нашему земляку, выходцу из акмолинской глубинки. Мы можем и должны гордиться этим подвигом и на его примере воспитывать нашу молодежь, особенно молодых солдат и офицеров нашей армии, казахстанскому патриотизму и верности Родине.
Конечно, то, что подвиг Рахимжана Кошкарбаева в свое время не был достойно оценен, и ему не было присвоено звание Героя Советского Союза, вопреки многочисленным ходатайствам, вызывает чувство сожаления, но этот исторический пробел был восполнен присвоением ему звания Халық Қаhарманы Указом Президента нашей страны. За это мы, участники войны и Берлинского сражения, безмерно благодарны ­Нурсултану Назарбаеву. Особенно я, участвовавший в торжественном вручении медали Президентом Казахстана семье героя.
Подвиг оценен у нас в Казахстане – именем Рахимжана Кошкарбаева названы улицы в Астане и в Алматы, написана повесть Какимжаном Казыбаевым «Кернеген кек», вышла обширная статья Жанболата Аупбаева «Ту тiккен» в «Егемен Қазақстан», статья «Бесстрашный» Мухтара Кул-Мухамеда и много других. Мы подходим к 70-летию Победы и ко дню взятия Берлина. Хотелось бы достойно отметить эту дату и личный вклад Рахимжана Кошкарбаева мероприятиями, увековечивающими его имя. Одними из этих мероприятий могли бы стать установка ему памятника в Астане на улице, носящей его имя, и присвоение его имени селу Косшы, в котором он провел свои детские годы.
C уважением Жанша Жанасов».

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