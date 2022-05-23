Его пример – молодым наука

В Кокшетау в рамках Года детей по инициативе Музея Малика Габдуллина прошел первый республиканский слет клуба

«Жас ғабдуллиншілдер».

В мероприятии приняли участие порядка 40 учеников из 7 школ Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Акмолинской областей. Этим учебным заведениям было присвоено имя Героя Советского Союза, академика, писателя, общественного деятеля Малика Габдуллина.

Слет начал свою работу на родине батыра, в селе Зеренда. Гости возложили цветы к памятнику героя.

– Символично, что это мероприятие проходит в рамках проекта «Культурная столица Казахстана». Его цель – воспитание патриотического духа на примере жизни и подвига нашего прославленного земляка, – отметила в приветственном слове руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова.

Затем на сцене местного Дома культуры состоялась торжественная церемония принятия участников слета в клуб «Жас ғабдуллиншілдер». Со словами напутствия председатель областного совета ветеранов Госман Толегул и директор Акмолинского областного историко-краеведческого музея Кудайберли Мырзабек вручили ребятам свидетельства и нагрудные знаки.

Отметим, инновационный проект «Жас ғабдуллиншілдер» был создан в 2016 году с целью укрепления связей Музея Малика Габдуллина со школами, носящими имя героя.

– Я очень рада, что стала членом клуба «Жас ғабдуллиншілдер». Творчество писателя, жизнь и бессмертный подвиг национального героя являются примером, образцом несгибаемой воли, безграничной преданности и любви к родине для нас, – поделилась ученица средней школы им. Малика Габдуллина аула Абай Карасайского района Алматинской области Манура Нусупбай.

В ходе трехдневной работы слета для его участников были организованы экскурсии в Музей Малика Габдуллина, областной историко-краеведческий музей, а также поездка в родные места героя – поселки Қойсалған, Құлет и Желтау. Организаторы подчеркивают, что клуб «Жас ғабдуллиншілдер» получил большую поддержку в республике как важный проект патриотического воспитания молодежи. Проведение слета планируется сделать традиционным.