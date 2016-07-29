​Его признала Америка

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Галия ШИМЫРБАЕВА

В 14-минутной картине рассказывается о проживающих в США двух девушках-подругах. Однажды одна из них, зависимая от наркотиков эмигрантка Элли, сдает анализы и узнает, что она ВИЧ-инфицирована. Ее подруга, студентка Кэйт, узнав об этом, пытается поддержать эмоционально раздавленную Элли, которая стоит на грани суицида... Главные роли в картине исполнили Кристал Ваньяо Жанг (Китай), Айнур Буркитбаева (Казахстан) и Евгений Остапенко (Украина). Все они также, как и режиссер, магист­ранты Лос-Анджелеского филиа­ла Нью-Йоркской киноакадемии.

Хотя картина снята в Калифорнии на английском языке на учебном оборудовании киноакадемии, а сос­тав съемочной группы является международным, режиссер, будучи убежденным патриотом своей страны, называет ее казахстанско-американской. На учебу в США по программе «Болашак» Диас Азимжанов попал, имея за плечами и жизненный опыт, и солидный багаж знаний. Бакалавриат КазГУ окончил по специальности «международный туризм», магист­ратуру – как публицист. Трудовую карьеру начинал как модель, учился в Алматы на частных курсах актерского мастерства, снимался в разного рода музыкальных клипах, рекламах и даже в одном короткомет­ражном фильме. И все, с чем ему приходилось сталкиваться в жизни, описывал на популярном казахстанском блог-портале Yvision. Но однажды он решил передавать свои мысли не через бумагу, а посредством визуа­лизации. Cлучилось это, видимо, потому, что Диас вдобавок ко всему еще и большой любитель кино, умеющий мастерски разбирать увиденное «по косточкам».

– Количество перешло в качество, – объясняет Диас перипетии своей судьбы. – Вдруг мне захотелось охватить все прилегающие к кинематографу аспекты – как организовывается кинопроцесс, пишется сценарий и что происходит за камерой.

Свои мечты он решил реа­лизовать, поступив в Нью-Йоркскую академию кино. Благо, свободно владеет английским.

Свою громко выстрелившую первую серьезную картину (до этого снимал только учебные эпизоды) он снял, проучившись всего лишь три месяца в Лос-Анджелесе. Делалось это на стопроцентном энтузиазме и с помощью сокурсников – магистрантов академии.

– Времени было очень мало. Здесь вообще очень интенсивная программа. Чтобы успеть освоить ее, в первом триместре приш­лось провести много бессонных ночей. Что касается картины, то даты съемок были уже установлены – за два дня нужно было снять короткометражный фильм, – говорит режиссер-дебютант. – Здесь есть такое понятие, как presenting and protecting ideas или просто pitching, то есть презентация и защита своей идеи перед потенциальными инвесторами и продюсерами. Однако искать их и рассказывать им свою задумку физически не было времени, поэтому я все эти функции взял на себя.

К счастью, в проекте казахстанца участвовали люди, которые не просто заинтересовались, а загорелись его идеей, а потому согласились сниматься бесплатно. Кинооборудование выделила академия, режиссеру оставалось лишь обеспечивать локации. Он, по собственному признанию, и сам не ожидал, что его картина получит приз «Признание» на международном кинофес­тивале короткометражного кино. Напомним: Hollywood International Moving Pictures Film Festival – это международный фестиваль короткометражного кино, сертифицированный кинопорталом IMDB. Последний содержит в себе базу данных обо всех режиссерах и актерах, которые чего-то добились в мировом кинематографе.

– Мы все здесь помогаем друг другу, – с благодарнос­тью отзывается о сокурсниках Диас. – Мы – это те, кто приехал с разных концов планеты учиться в США режиссуре и актерскому мас­терству. Скоро буду снимать свой второй проект. Он будет уже побольше по экранному времени, и работать в нем будут более опытные специалисты.

Сейчас «Моменты просветления» Диаса Азимжанова рассматриваются отборочными комиссиями и других международных кинофестивалей для участия в их конкурсных программах. А он сам после громкого успеха в Америке планирует вернуться домой, как только закончит учебу.

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