​Его профессия – сердце

Об этом всегда помнит Рустем Тулеутаев, врач-кардиохирург первой категории, заведующий отделением кардиохирургии Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова, на счету которого сотни сложнейших операций на сердце.

Мы встретились с Рустемом Мухтаровичем поздним вечером, когда рабочий день в клинике давно закончился, но доктор был на посту, потому что в реанимации после операции находился один из его пациентов, состояние которого необходимо было проконтролировать. А рано утром Рустему Тулеутаеву предстояла очередная служебная командировка. Так что времени для встречи с журналистом у него было в обрез, впрочем, как и для отдыха. Но за долгие годы он привык к плотному рабочему графику.

– Работа врача, а тем более кардиохирурга, не ограничивается рамками рабочего дня. Если человек нуждается в помощи, она должна быть ему оказана в любое время суток, тем более что кардиохирург работает с самым важным человеческим органом, – считает доктор.

Кстати сказать, работяга-серд­це в день в среднем бьется 100 тыс. раз, в год это составляет 36,5 млн ударов и 2,5 млрд ударов в течение жизни! Каждый день сердце вырабатывает столько энергии, что ее хватило бы, чтобы проехать на машине 32 км. За всю жизнь это эквивалентно тому, чтобы слетать на Луну и обратно! А еще сердце обеспечивает кровью почти все 75 трлн клеток организма, перекачивая в течение жизни около 5,7 млн лит­ров крови. Вот какой это орган, поистине уникальный!

Что касается врачебной профессии, то проблемы выбора для Рустема Тулеутаева не было – он вырос в семье врачей. И если об актерских отпрысках говорят, что они дети закулисья, то для Рустема таким «закулисьем» стали больничные стены, ведь его отец тоже хирург, а мать – кардиолог. Ну а сын, видимо, решил объединить родительские профессии, став кардиохирургом. Еще в школе он решил: буду только врачом! Так выпускник одной из казахских школ Семипалатинска отправился «грызть гранит науки» в мединститут, да не в какой-нибудь, а в один из лучших в СНГ – новосибирский. С отличием окончил лечебный факультет и стал работать хирургом в НИИ патологии кровообращения им. Е. Мешалкина.

Однажды начинающий доктор увидел по телевизору передачу о знаменитом кардиохирурге, президенте Национального медико-хирургического центра им. Н. Пирогова Юрии Шевченко, который еще в годы войны извлекал из сердец раненых солдат осколки гранат и снарядов.

– Мастерство этого врача меня настолько вдохновило, что я решил стать кардиохирургом, – признается Рустем Мухтарович. – Работал девять лет в российском НИИ, где моим наставником был прекрасный кардиохирург Сергей Лавинюков, с которым я прошел ординатуру. Он доверил мне провести и первую самостоятельную операцию на сердце. Признаюсь, было страшновато, ведь от меня зависела жизнь человека. Но все прошло нормально. А в прошлом году меня пригласили в Алматы возглавить отделение кардиологии Национального центра хирургии, и я с радостью согласился, ведь Казахстан – моя Родина. Я всегда знал, что вернусь сюда, чтобы использовать свои знания на благо моего народа.

Надо сказать, что до этого Рустем Тулеутаев выиграл грант на учебу в Международном кардио­центре в Милане.

– Год я учился и стажировался в Италии. Это была прекрасная школа, – говорит Рустем Мухтарович. – В Милане окончил магистратуру по кардиохирургии, там же защитился. Делал операции под патронатом профессора Феррацци. Это прекрасный специалист, потом я приглашал его в Новосибирск, где мы сделали совместную операцию, а в прошлом году он приезжал в Алма­ты, проводил мастер-класс для кардио­хирургов нашего центра.

По его словам, сейчас в мире в области кардиохирургии лидируют Соединенные Штаты, где на медицину направляются солидные средства. Развита эта отрасль медицины и в других странах. В то же время он отмечает высокий уровень развития кардиологии и в Казахстане.

– Как известно, Министерство здравоохранения и соцзащиты уделяет большое внимание реализации Государственной программы по развитию кардиологической службы в Казахстане, – говорит доктор. – В каждом областном центре и крупном городе респуб­лики открыты кардиоцентры, оснащенные по последнему слову медицинской техники. В то же время рост сердечно-сосудистых заболеваний не может не волновать казахстанских медиков, хотя это проблема мировая. Причем сейчас болезни сердца перестали быть уделом лишь пожилых людей, им подвержены практически все возрастные категории. В то же время внедрение новейших методов лечения позволяет не только быстро поставить человека на ноги, но и значительно улучшить качество жизни. Надо учесть и тот факт, что операции на сердце очень дорогие, но в наших клиниках они делаются бесплатно, по квотам.

Что же касается инноваций в кардиохирургии, то технологии здесь меняются, можно сказать, стремительно, считает Рустем Тулеутаев. Каждый год появляются новые материалы, новое электронное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет творить чудеса. Операции проводятся, как правило, малоинвазивным методом, который называют еще бескровным. Малоинвазивная хирургия – это альтернатива классической операции, в ее основе – оперирование через точечные проколы тканей или небольшие разрезы. По сути, это операции без скальпеля, что значительно улучшает состояние больного и ускоряет время его выздоровления.

Сегодня в кардиохирургии все чаще используются наукоемкие технологии. Некоторые из них дают прекрасную возможность даже отказываться от операций на открытом сердце, производя манипуляции через вену или артерию. Современный управляемый робот, который широко используют в кардиохирургии, – это тоже уже не из области фантастики, а современная технология.

Доктор Тулеутаев, например, успешно проводит операции на клапанах сердца, может установить кардиостимулятор или сделать шунтирование аорты. Помимо профессионального мастерства его отличают ответственность и способность не сдаваться даже в самых сложных ситуациях. Физическая выносливость, чуткие пальцы, интеллект, склонность к постоянному самосовершенствованию – вот лишь несколько важных качеств, которые необходимы хорошему врачу, считает Рустем Мухтарович. Такой врач должен быть в курсе диагностических методик, уметь анализировать электрокардиограмму, рентгенографию, производить различные манипуляции, начиная от хирургической обработки ран и заканчивая реанимацией. Быть не только высококлассным хирургом, но и прекрасным аналитиком, умеющим взвесить все «за» и «против», прежде чем подойти к операции.

Только тот, кто обладает такими качествами, кто идет вперед, несмотря ни на что, становится настоящим профессионалом, имеющим право в буквальном смысле слова держать в руках человеческие сердца, заставляя их нормально работать.

Доктор Тулеутаев уверен: не за горами время, когда больное сердце можно будет заменить на искусственное. Уже сейчас во многих клиниках мира реализуются программы по выращиванию органов на клеточном уровне, в том числе искусственного сердца. Мечты врачей, которые еще вчера были фантазией, сегодня обретают реальные черты.