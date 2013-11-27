Его судьба – большой хоккей

Из досье: Саян ШАЙМЕРДЕНОВ (1953–2002), мастер спорта международного класса по хоккею на траве, выступал за команду «Динамо» (Алма-Ата) с 1973 по 1982 год. В чемпионатах страны провел 247 игр, забил 65 мячей. За сборную СССР (1977–1980 годы) сыграл 48 матчей, забил 9 голов. Восьмикратный чемпион Советского Союза, двукратный серебряный призер чемпионатов страны, обладатель Кубка СССР (1982 год), Кубка европейских чемпионов (1982-й), победитель Спартакиады народов СССР. Семь раз входил в список 22 лучших хоккеистов СССР.

Сегодня Саяну Сафуановичу исполнилось бы 60 лет. А в памяти родных, друзей, товарищей по хоккейной команде алматинского «Динамо» он остался пятидесятилетним, вернее, немного не дожившим до полувекового юбилея.

Полный сил, бьющийся за сохранение в родном городе хоккея на траве, он был своеобразным Дон Кихотом, сражавшимся с ветряными мельницами в обличии спортивных и городских чиновников, ни в какую не желавших выделить клочок земли для строительства первого в стране хоккейного поля с искусственным покрытием.

Авторитет самого Саяна Шаймерденова в международной и азиатской федерациях травяного хоккея был настолько высок, что они выделили Казахстану немалый транш для приобретения как раз этого покрытия, да только стелить его в Алматы оказалось некуда...

В семье Шаймерденовых Саян был единственным сыном. А еще три дочери. Но никакими особыми льготами мальчику воспользоваться не довелось, потому что родители всех своих детей воспитывали совершенно одинаково – честными, приветливыми, любознательными, уважающими соседей. Отец – классик казахской литературы, мать – учительница казахского языка в русской школе.

Учился он хорошо, причем в элитной 40-й школе, тяготел к гуманитарным предметам – истории, литературе, географии. В классе был лидером: исключительно благодаря своей добропорядочности и честности. По словам мамы Багдат-апа, покладистым он был, наверное, потому, что рос среди девчонок. И потому, что отец частенько проверял его домашние задания. И конечно, потому, что сама мама была учительницей, как воспитывать детей знала не понаслышке. В общем, дома его не баловали.

Годам к десяти родители подметили страстное увлечение сына спортом. Футбол, хоккей – все свободное время Саян проводил на игровых площадках.

Родители полагали, что сын поступит в политехнический институт, получит специальность инженера или строителя. Но Саян уже накрепко связал свою судьбу с хоккеем, со спортивным обществом «Динамо», благо стадион был рядом с домом. И в один из погожих дней был замечен наставниками алма-атинского «Динамо». В то время понравиться мэтрам казахстанского спорта Эдуарду Фердинандовичу Айриху и Казбеку Давлетбековичу Байбулову было счастьем для юных спортсменов. Счастьем – потому что это открывало дорогу в знаменитую хоккейную команду «Динамо», гремевшую на всю страну своими ледовыми победами. Счастьем – потому что Айрих и Байбулов воспитывали не только блестящих хоккеистов, но и интеллигентных молодых людей.

В основном составе «Динамо» Саян заиграл в 1973 году. В том сезоне наши летние хоккеисты во второй раз стали чемпионами Советского Союза, а в команде у Айриха выступали опытнейшие мастера хоккея с мячом. То было революционное время для двух культивируемых у нас разновидностей хоккея: в летний продолжали играть заслуженные асы бенди, но уже приближался день, когда игрокам и наставникам предстояло выбирать между хоккеем с мячом и хоккеем на траве.

Саян застал на зеленом поле просто выдающихся наших мастеров – Геннадия Любченко, Вячеслава Панева, Якова Апельганца, Леонида Лобачева, Юрия Варзина, Валерия Бочкова, Бориса Чехлыстова, Александра Ионкина. Вместе с ними он стал чемпионом Союза и получил в прессе первые лестные отзывы специалистов. Через год (27 августа 1974-го) в «Советском спорте» итоги чемпионата страны подводил председатель Федерации хоккея с мячом и хоккея на траве СССР (это был последний год совместного развития двух разновидностей игры) А. Лейкин. Он писал: «Появилось немало весьма способных молодых хоккеистов, которые смогут в 1980 году не без успеха выступать на Олимпийских играх. Это прежде всего Фарит Зигангиров и Саян Шаймерденов».

Еще год спустя, называя кандидатами в сборную СССР пятерых алма-атинцев, в том числе Шаймерденова, главный тренер национальной команды Советского Союза Эдуард Айрих пояснил, кого он предпочитает видеть в своей дружине: «Сейчас мы отбираем игроков не по числу медалей, завоеванных хоккеистами на чемпионатах мира по хоккею с мячом, а по тому, насколько уверенно они держат клюшки для хоккея на траве». Саян как раз подходил в сборную по этим критериям, как и его друг Фарит Зигангиров.

Они оба начинали с ледового хоккея, но потом, не колеблясь, перешли в летний хоккей, научившись и новые клюшки держать, и обводить соперников, и метко «стрелять» по воротам. Это была новая формация – формация летних хоккеистов, в которую чуть позже влились другие молодые игроки, успевшие проявить себя во внутренних первенствах и на международных турнирах.

Родители старались не пропускать матчи в Алматы, в которых выступал Саян. Сам он родню на «Динамо» и «Спартак» не звал, но был рад видеть на трибунах отца, мать, сестренок, соседа-болельщика, который уже на подходе к стадиону начинал петь песни во славу Шаймерденова и его команды. Эдуард Айрих перед домашними играми спрашивал Саяна, придут ли поболеть мама с папой: с ними победа динамовцам была обеспечена.

Зная казахский и русский языки, Саян владел еще и немецким с анг­лийским. Патриарх нашего хоккея Айрих в зарубежных поездках к нему в шутку так и обращался: наш переводчик Шаймерденов.

Каждый год игроки «Динамо» поднимались на всесоюзный пьедестал почета, чаще – на его верхнюю ступеньку. При Шаймерденове алматинская команда четыре раза выходила в финальную часть розыгрыша Кубка европейских чемпионов, но недостаток международного опыта не позволял ей подняться выше шес­того места. До самого 1982 года, когда подопечные Айриха первыми в Советском Союзе выиграли главный приз европейского кубкового турнира.

Случилось это в финале XIV розыгрыша, состоявшегося в мае-июне в Париже. В решающем матче турнира с участием восьми сильнейших в Старом свете команд динамовцы Алма-Аты обыграли действующего обладателя Кубка европейских чемпионов – голландский клуб «Кляйн Свитзеланд» – 4:3. На международной арене это был, пожалуй, главный спортивный трофей Саяна Шаймерденова, игрока, о котором потом на сайте, посвященном легендам советского хоккея на траве, напишут: «Быстрый, техничный фланговый форвард, выделялся отличным исполнением штрафных ударов».

В 1980 году шестеро алма-атинцев – воспитанников Айриха, стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Москве. Совершенно безальтернативным кандидатом в сборную команду СССР до последнего оставался и ее капитан Саян Шаймерденов, но на главных соревнованиях четырехлетия ему выступить так и не удалось.

Сегодня я располагаю двумя совершенно противоположными версиями случившегося. С одной стороны, вернувшись из Москвы героями Олимпиады, его друзья в интервью республиканской газете «Спорт» рассказывали, как в свободное от тренировок и матчей время приходили в госпиталь к заболевшему Саяну. Вроде перед Играми он занемог, было подозрение на болезнь Боткина, хоккеиста госпитализировали, но диагноз, слава Богу, не подтвердился.

Так же, как оставшийся по болезни дома Эдуард Фердинандович Айрих, Шаймерденов пропустил самый главный старт в своей жизни. Ребята рассказывали о своих походах к товарищу в госпиталь убедительно, и эта версия оставалась для меня главной буквально до последних дней.

Но вот, побывав на днях в гостях у Багдат-апы, я услышал от мамы Саяна совсем другое. По ее словам, Айрих без колебаний брал Шаймерденова на Олимпиаду, но когда сам заболел, бразды правления в сборной на время перешли к тренеру московского клуба «Фили» Михаилу Осинцеву. И он по каким-то причинам дал отставку алма-атинцу, не включив его в окончательный состав олимпийской сборной.

– Как тогда переживал Саян! – вспоминает Багдат-апа. – Мы это чувствовали, хотя сам он виду не подавал.

...Да, в 1980-м шестеро партнеров Шаймерденова по команде «Динамо» – Миннеула Азизов, Фарит Зигангиров, Олег Загороднев, Михаил Ничепуренко, Александр Мясников и Александр Гончаров – вернулись из Москвы с бронзовыми олимпийскими медалями и вскоре получили звания заслуженных мастеров спорта Советского Союза. А капитан алма-атинского «Динамо» и сборной СССР Саян Шаймерденов остался мастером-международником. Многие годы мы были знакомы с Саяном Сафуановичем, и ни разу он слова не проронил о своей обиде на судьбу или тренера.

Впрочем, он и сам был тренером, наставником команды Высшей лиги, и потому прекрасно осознавал, что такое делать выбор между достойными кандидатами на место в основном составе. Да и с травмами, болезнями игроков сталкивался едва ли не каждую неделю. После окончания спортивной карьеры молодого специалиста, за плечами у которого была учеба, а в портфеле – диплом об окончании Казахского института физической культуры, назначили главным тренером алма-атинской женской команды «Связист».

По-разному складывались турнирные дела у коллектива, в котором любому мужчине работать было бы очень сложно. Саян Сафуанович справлялся. Его мама полагает, что у него получалось неплохо работать в этом коллективе потому, что в родительском доме были три сестренки, в своем доме – три дочки. А в команде – еще пятнадцать девушек, которые «за глаза» называли его папой.

Параллельно Саян занимался вопросами строительства того самого поля с искусственным покрытием. Ситуация в казахстанском хоккее на траве тогда складывалась просто аховая: мужскому клубу «Динамо» и женскому «Связисту» приходилось почти все матчи чемпионатов СССР играть на чужих полях. Чаще всего – в Андижане и Москве, где были поля с искусственной травой и поливом, трибунами для зрителей и всей соответствующей инфраструктурой. А каково это – месяцами не бывать дома, не ощущать поддержки своих трибун, терять очки на ровном месте только оттого, что судьи больше благосклонны к гостеприимным хозяевам, чем к приезжим командам. В Алматы у хоккеистов было только разбитое поле на стадионе «Спартак»...

Шаймерденов, возглавлявший Федерацию хоккея на траве Казахстана, искренне переживал и за вверенную ему женскую дружину, и за прославленный мужской клуб своей молодости, и за никому неизвестных мальчишек и девчонок, пришедших поддержать славу отечественного хоккея на траве. Видеть как о безразличие чиновников разбиваются их мечты, как буквально на глазах разваливается фундамент, построенный еще великими Эдуардом Айрихом и Казбеком Байбуловым, он не мог.

Его внезапная смерть в феврале 2002 года повергла спортивную общественность Казахстана в шок. Ничто не предвещало столь стремительного жизненного финиша внешне вполне здорового, активного, жизнерадостного человека. На похоронах пятнадцать девчонок из его команды не смогли сдержать слез, повлажнели глаза друзей, учителей и учеников. Что уж тут говорить о родных людях, любивших своего Саяна до глубины души...

А уже потом была мемориальная доска на доме, расположенном на улице Сырбая Мауленова, памятник спортсмену, установленный в начале одной из улиц в микрорайоне «Туагуль-3». Той самой, которая совместным решением сессии маслихата Алматы от 24 декабря 2003 года была переименована в улицу Саяна Шаймерденова. Ее длина – чуть более километра, зато она просторная, как проспект, и светлая, как сама жизнь Саяна.

А еще, говорят, в честь Саяна Шаймерденова в Алматы вскоре будет проводиться турнир по хоккею на траве. Жаль только, что не на таком хоккейном стадионе с искусственным покрытием, поливом и трибунами для зрителей, о котором он всегда мечтал: в городе динамовской славы его так и не построили...

Юрий ЛИФИНЦЕВ