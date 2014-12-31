Его выбрало время

Много лет живу на свете. Людей моего возраста и круга называют старой гвардией комбината. Впрочем, в далеком теперь уже 1956 году комбинат только строился. 26 июля меня, молодого инженера, назначили горным мастером Сарбайского рудника, который по официальным бумагам начал свое существование лишь на следующий день. На месте будущего предприятия не было ничего, кроме трех маленьких однокубовых экскаваторов, грузивших чернозем в примитивный самосвал.



Начало пути, начало трудовой биографии первостроителей и комбината было трудным. На работу ходили пешком. Жили в продуваемом всеми ветрами бараке, по одной койке на семью. Без всяких удобств. Это было время моей молодости.



Совсем иная жизнь у нынешней молодежи ССГПО. Усилиями руководства объединения в лице Мухамеджана Мамаджановича Турдахунова созданы все условия для производительного творческого труда, повышения квалификации, карьерного роста и проживания. Да, сегодня молодые работники живут не в бараках, а в новом благоустроенном общежитии и в капитальном Доме молодого специалиста. Как все изменилось!



Мухамеджан Турдахунов возглавил ССГПО в 1998 году. Молодой энергичный руководитель пришел на предприя­тие в переломное время, когда экономический кризис практически остановил производство. Остро стоял вопрос по сбыту продукции, сохранению производственной базы, высококлассных специалистов и всего коллектива. Тогда судьбу предприятия решил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он посетил промышленную площадку нашего объединения, встретился с руководством и трудящимися, ответил на острые вопросы. Главное – были найдены инвесторы, и у ССГПО открылось "второе дыхание".



Сегодня предприятие – крупнейшее по добыче и обогащению железных руд не только в Казахстане, но и в СНГ. Здесь из года в год наращивается выпуск продукции, улучшается ее качество, внедряются новые технологии, в рамках инвестиционной программы поступает новая, современная техника мировых брендов. Объединение поставляет свою продукцию – неофлюсованные железорудные окатыши и концентрат на предприятия Казахстана, России и Китая.



Успехи объединения обусловлены усилиями многотысячного коллектива и, конечно же, его руководителя. Выпускник Киргизского государственного университета, он успешно окончил Рудненский индустриальный институт и Институт бизнеса и делового администрирования при Академии народного хозяйства РФ в Москве, имеет степень кандидата технических наук. Почетный профессор Рудненского индустриального института, почетный доктор Карагандинского государственного технического университета, Турдахунов является членом республиканского политсовета партии "Нур Отан".



За достижения в экономике предприятие и его президент неоднократно отмечались государственными наградами. Так, в 2007 году Турдахунов был удостоен ордена "Құрмет". Этим орденом награждаются граждане Казахстана за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, образцовую службу в государственных органах, активную общественную деятельность.



Еще одним признанием заслуг стало вручение Мухамеджану Мамаджановичу ордена "Отан" в 2012 году, накануне Дня Независимости РК.



Тогда Президент Казахстана сказал:



– Все, чего мы достигли за годы независимости, достигнуто трудом всех казахстанцев. Среди них есть люди, которые подают пример, демонстрируют успешную деятельность в разных отраслях: производстве, науке и технике, спорте.



И один из таких казахстанцев – Мухамеджан Турдахунов. Среди его наград и званий – медали "За трудовое отличие", "Атамекен" I степени, ордена – "Золотая Звезда Содружества" и "За честь, доблесть, созидание и милосердие". Он – почетный гражданин Костанайской области.



Как руководителя некабинетного стиля, его можно было увидеть на любом участке любого подразделения ССГПО, среди молодежи и ветеранов, среди рабочих, руководителей и профсоюзных активистов. Особое внимание уделяется старой гвардии, ветеранам и молодежи.



"Молодым везде у нас дорога, старикам – везде у нас почет!" Это – про ССГПО. Во главу угла Мухамеджаном Турдахуновым была поставлена кадровая политика. Так поступал в свое время и первый руководитель комбината Николай Сандригайло.



Давно нахожусь на заслуженном отдыхе, но продолжаю ощущать себя частицей большого дружного коллектива. Горжусь родным предприятием и тем, что судьба свела меня с таким замечательным руководителем, как Мухамеджан Мамаджанович. Долгие 17 лет работал под его началом. Возглавляемый мною Совет ветеранов ощущал постоянную помощь и заботу со стороны руководства объединения.



За время работы Турдахунова ССГПО увеличило объемы производства в три раза, освоило новые виды продукции. Начато строительство новых карьеров, расширяется рудная база, продолжается модернизация перерабатывающих мощностей, реализуются значимые социальные проекты. Под руководством Мухамеджана Мамаджановича АО "ССГПО" неоднократно становилось победителем отраслевых и республиканских конкурсов "Золотой Гефест", "Алтын журек" и "Парыз", снискало себе славу социально ориентированного предприятия.



Недавно Мухамеджан Мамаджанович передал эстафету руководства предприя ­тием своему молодому преемнику. Жаль расставаться, но мы понимаем, что огромный производственный опыт Турдахунова будет востребован там, где он особенно необходим Евразийской Группе.



Алсабир ДАРМЕНБАЕВ, заслуженный горняк РК, председатель совета ветеранов АО "ССГПО", почетный гражданин Костанайской области