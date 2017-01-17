​Эх, молодежь!

Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составляет почти четверть, или 4,1 млн казахстанцев. В 130 вузах учатся свыше 520 тыс. студентов, в 820 колледжах – еще 500 тыс. молодых людей. 2,8 млн учеников посещают 7,5 тыс. школ. Из 2,3 млн экономически активной молодежи 42% имеют высшее образование, 32% – среднее профессиональное, остальные – лишь школьный аттестат. 1,7 млн – это наемные рабочие, 525 тыс. – самозанятые. И хоть уровень безработицы среди молодежи снизился до 4%, официально безработными числятся 90 тыс. молодых людей.

А ведь за этими цифрами – реальное будущее страны. И пусть выражение «молодежь нынче не та» актуально во все времена, сегодня оно звучит особенно остро. Как и данные ВОЗ, согласно которым Казахстан занимает устрашающее второе место в мире по суициду среди молодежи после Индии. Правда, есть и обнадеживающий рапорт, что, мол, суициды в 2016 году по сравнению с 2011-м сократились аж на целых 2%...

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев на первом в этом году заседании Правительства озвучил ряд проблем. Во-первых, недостаточный уровень информационно-разъяснительной работы. Согласно соцопросам, от 40 до 50% молодых людей лишь в общих чертах слышали о программах «Доступное жилье», «Занятость», «С дипломом – в село» и других. О молодежных ресурсных центрах в 2015 году знали всего 6% опрошенных.

Почти половина всей молодежи недовольна низкими размерами заработной платы, стипендий и высокими ценами на продукты питания. Их беспокоят вопросы трудоустройства, жилья и получения высшего образования. В то же время мы видим, что абитуриенты обходят стороной востребованные технические инженерные специальности. Да, только в прошлом году прием в вузы увеличен на треть. Но государство продолжает выпускать преимущественно юристов и экономистов.

Отдельный вопрос – участие в воспитании родителей. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев озвучил как минимум странную цифру. Оказывается, до 40% родителей за 11 лет ни разу не посетили школу, в которой учится их ребенок. Видимо, их интерес к учебному заведению ограничивается знанием необходимой для оплаты тех или иных услуг сумм.

– Роль родителей в воспитании детей остается крайне недостаточной, – подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

В то же время молодежь ищет защиты в семье. По данным Генпрокуратуры, более половины преступлений насильственного характера совершается против несовершеннолетних. Семья также играет ключевую роль в профилактике религиозного экстремизма.

Вновь звучат с высоких трибун обвинения молодежи в предпочтениях неактивных или легкодоступных форм досуга: свыше 83% смотрят телевизор, слушают музыку, проводят время в Интернете. А все из-за того, что объекты культуры и спорта все еще недоступны для большинства из них.

Требуют внимания вопросы эффективности использования бюджетных средств в сфере молодежной политики. Госорганам при планировании социальных проектов рекомендуется обратить внимание на мероприятия для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. При этом увеличить долю долгосрочного финансирования.

Необходимо снижать разрыв между городской и сельской молодежью. Сегодня в селах практически отсутствует творческая самодеятельность, недостаточно развиваются культура и спорт. В мероприятиях участвуют одни и те же активисты.

В общем, не случайно молодежная политика была рассмотрена первой на заседании Правительства в этом году. Государство пытается привлечь внимание к этим важным проблемам. Разрабатывается специальный общенациональный молодежный проект, который укрепил бы стимулы для занятия спортом, волонтерством, развития творческих и трудовых навыков для всех категорий молодежи.

Планируется расширять сеть воркаутов, дворовых клубов, используя возможности ГЧП, развивать социальные лифты, профориентацию, усиливать формирование здорового образа жизни и укрепление духовно-нравственных качеств молодежи. Возможно, нужны «новые» Магнитка, целина или строительство Астаны. Участие в волонтерских организациях также дает важный воспитательный и социальный эффект, например, на Универсиаду готовятся 3 тыс. волонтеров, на ЭКСПО в Астане – 4,5 тыс.

Но задуматься обо всем этом стоит и рядовым гражданам – родителям и самим молодым людям, на которых у страны большие надежды. Конечно, можно и нужно создавать условия, но станут ли они сильными и достойными гражданами, оплотом благополучного будущего, зависит только от них самих.