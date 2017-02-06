Свежий выпуск
​Эх, прокачу!
Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Это еще одна попытка навести хоть какой-то порядок в сфере пассажирских перевозок. В состав комиссии вош­ли представители ассоциации «Южавтотранс», отдела пассажирского транспорта городского акима­та, транспортных компаний, занимающихся перевозками пассажиров. Возглавил комиссию заместитель акима города Кайрат Нуртай. Создание комиссии стало результатом проведения в горакимате очередного совещания, на котором рассматривались многочисленные проблемы в работе общественного транспорта.

Аким Шымента Габидулла Абдрахимов попробовал лично разобраться в тугом клубке проблем, решить которые пока не помогло даже расторжение в одностороннем порядке договоров на предоставление услуг по перевозке пассажиров на 14 маршрутах. Руководителя города не устраивает, что автобусы двигаются по городу хаотично, скапливаясь на остановках, вместо того чтобы подъезжать планомерно для высадки и посадки пассажиров один за другим. Не доволен он ни внешним видом транспорта, ни его санитарным состоя­нием, ни манерой езды шымкентских водителей, которые то и дело становятся «героями» соцсетей. Горожане постоянно жалуются на «байгу», которую устраивают на дорогах водители, обгоняя друг друга в погоне за пассажирами. Не хотят люди мириться и с хамством кондукторов, беспардонно набивающих автобусы под завязку, буквально утрамбовывая пассажиров в часы пик.

Масла в огонь подлил начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Куатжан Жуматаев, сообщив, что специалисты отдела регулярно фиксируют нарушения в работе перевозчиков. Он доложил акиму и аудитории, что рейдовые бригады выявляют нарушения, составляют протоколы, накладывают на водителей и транспорт­ные компании штрафные санкции, но ситуация повторяет­ся снова и снова. Теперь вот решено водителей, дважды за год нарушивших правила дорожного движения, не допускать к работе на общественном транс­порте. Прозвучало также предложение одеть кондукторов в единую форму и заменить устаревшие модели микроавтобусов на современные. Впрочем, аким города хотел бы улицы города вообще освободить от микроавтобусов. Шымкентцы давно уже просят избавить их от необходимости перемещаться по городу в полусогнутом состоянии, да вот только руководители транспортных компаний не спешат их услышать, предпочитая говорить о своих проблемах и трудностях в работе.

Габидулла Абдрахимов, выслушав сетования перевозчиков на высокую стоимость ГСМ и дорогие автозапчасти, пообещал, что впредь со всеми фирмами по перевозке пассажиров будут составляться типовые договоры, в которых будет прописано условие поставки новых автобусов в течение четырех месяцев. А еще напомнил, что главное в работе общественного транспорта – это безопасность горожан, ведь ежедневно его услугами в областном центре пользуется не менее 480 тыс. человек. И, похоже, все они находятся в зоне риска.

Вот и в минувшую среду, как раз в тот день, когда в городском акимате решали, как улучшить работу общественного транспорта, на центральной улице областного центра столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус «газель». В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю маршрутки и восьми пассажирам, а одного пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Полицейские еще выясняют все детали резонансного дорожно-транспортного происшествия, но уже сейчас ясно, что причиной столкновения послужило несоблюдение правил дорожного движения и перевозки пассажиров.

Популярное

Все
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
40 дней военных действий и осторожный оптимизм: обзор последних событий в Украине
Казахстанские производители удобрений накануне посевной снизили стоимость своей продукции
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Вооруженные силы Казахстана подняты по учебной тревоге
Разработать систему интеграции науки, образования и промышленности в Казахстане предлагает эксперт
Вернуть кладбище, на землях которого планируют строить жилые коттеджи, требуют жители Алматинской области
Грузовой поезд сошел с рельсов, вагоны упали в реку Иртыш в ВКО
Новое водохранилище построят в Северо-Казахстанской области
Исторические изменения процесса демократизации институтов власти начинаются в Казахстане – эксперт
Заложниками границы, через которую проходят поливные каналы, стали жители Туркестанской области
Проблему общественных советов в регионах Казахстана нужно решать уже сейчас – эксперт
Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови человека
Объявлены победители премии "Грэмми"
Одна из главных проблем Кызылорды не решается уже несколько десятилетий
Спасибо, ребята! Дерзайте еще!
Способ конденсации воды из воздуха предложили школьники Семея
Асфальт растаял вместе со снегом: жители Усть-Каменогорска написали заявление в полицию на акима
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Подозреваемого в тяжком преступлении задержали за 10 минут с помощью видеокамер в Костанае
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику

Читайте также

Свежий выпуск
Коллекция медалей
Свежий выпуск
История памятных вещей
Свежий выпуск
В умелых руках нейрохирургов
Свежий выпуск
Я б в подшефные пошел...
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021