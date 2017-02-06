Это еще одна попытка навести хоть какой-то порядок в сфере пассажирских перевозок. В состав комиссии вош­ли представители ассоциации «Южавтотранс», отдела пассажирского транспорта городского акима­та, транспортных компаний, занимающихся перевозками пассажиров. Возглавил комиссию заместитель акима города Кайрат Нуртай. Создание комиссии стало результатом проведения в горакимате очередного совещания, на котором рассматривались многочисленные проблемы в работе общественного транспорта.

Аким Шымента Габидулла Абдрахимов попробовал лично разобраться в тугом клубке проблем, решить которые пока не помогло даже расторжение в одностороннем порядке договоров на предоставление услуг по перевозке пассажиров на 14 маршрутах. Руководителя города не устраивает, что автобусы двигаются по городу хаотично, скапливаясь на остановках, вместо того чтобы подъезжать планомерно для высадки и посадки пассажиров один за другим. Не доволен он ни внешним видом транспорта, ни его санитарным состоя­нием, ни манерой езды шымкентских водителей, которые то и дело становятся «героями» соцсетей. Горожане постоянно жалуются на «байгу», которую устраивают на дорогах водители, обгоняя друг друга в погоне за пассажирами. Не хотят люди мириться и с хамством кондукторов, беспардонно набивающих автобусы под завязку, буквально утрамбовывая пассажиров в часы пик.

Масла в огонь подлил начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Куатжан Жуматаев, сообщив, что специалисты отдела регулярно фиксируют нарушения в работе перевозчиков. Он доложил акиму и аудитории, что рейдовые бригады выявляют нарушения, составляют протоколы, накладывают на водителей и транспорт­ные компании штрафные санкции, но ситуация повторяет­ся снова и снова. Теперь вот решено водителей, дважды за год нарушивших правила дорожного движения, не допускать к работе на общественном транс­порте. Прозвучало также предложение одеть кондукторов в единую форму и заменить устаревшие модели микроавтобусов на современные. Впрочем, аким города хотел бы улицы города вообще освободить от микроавтобусов. Шымкентцы давно уже просят избавить их от необходимости перемещаться по городу в полусогнутом состоянии, да вот только руководители транспортных компаний не спешат их услышать, предпочитая говорить о своих проблемах и трудностях в работе.

Габидулла Абдрахимов, выслушав сетования перевозчиков на высокую стоимость ГСМ и дорогие автозапчасти, пообещал, что впредь со всеми фирмами по перевозке пассажиров будут составляться типовые договоры, в которых будет прописано условие поставки новых автобусов в течение четырех месяцев. А еще напомнил, что главное в работе общественного транспорта – это безопасность горожан, ведь ежедневно его услугами в областном центре пользуется не менее 480 тыс. человек. И, похоже, все они находятся в зоне риска.

Вот и в минувшую среду, как раз в тот день, когда в городском акимате решали, как улучшить работу общественного транспорта, на центральной улице областного центра столкнулись пассажирский автобус и микроавтобус «газель». В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю маршрутки и восьми пассажирам, а одного пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Полицейские еще выясняют все детали резонансного дорожно-транспортного происшествия, но уже сейчас ясно, что причиной столкновения послужило несоблюдение правил дорожного движения и перевозки пассажиров.