Ехал по тротуару: в Актобе наказали водителя за грубое нарушение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой автомобиль Nissan Primera без государственного регистрационного номера движется по тротуару и пересекает пешеходную зону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

На кадрах видно, что водитель проехал по пешеходной дорожке от парка имени Первого Президента до улицы Газизы Жубановой. Кроме того, он использовал незаконные световые и звуковые сигналы.



Сотрудники полиции установили личность водителя по видеозаписи. Молодой житель Актобе пояснил, что совершил противоправные действия ради популярности в социальных сетях.



В отношении правонарушителя составлены протоколы по шести статьям административного законодательства.

В частности, зафиксированы управление автомобилем без государственного регистрационного номера, непристегнутый ремень безопасности, нарушения требований дорожных знаков и правил маневрирования, незаконное использование световых и звуковых сигналов, а также мелкое хулиганство.

«13 октября суд постановил арестовать водителя на 10 суток. Кроме того, ему назначен штраф. Полиция призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности жизнь и безопасность других людей своими действиями. Нарушение закона ради популярности в социальных сетях или большого количества просмотров недопустимо. За подобные действия законодательством предусмотрена ответственность», – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в Актюбинской области полицейские привлекли к ответственности участников свадебного кортежа после появления в Сети видео с нарушениями правил дорожного движения.