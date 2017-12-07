​Эхо ЭКСПО

Генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Висенте Лоссерталес направил на имя председателя правления АО «НК «Астана

ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова письмо, в котором сообщил, что для него большая честь быть удос­тоенным награды Президента РК – ордена «Достық».

Висенте Лоссерталес также подчеркнул, что Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» в Астане прошла успешно благодаря усилиям ее организаторов.

«Я много слышал от представителей стран-участниц и от своих сотрудников, какую впечатляющую выставку вам удалось провести. Хочу выразить искренние поздравления и благодарность за безграничные усилия по реа­лизации самой успешной специализированной выставки в истории МБВ», – заявил Висенте Лоссерталес.

Напомним, еще до открытия выставки, в феврале 2017 года, генеральный секретарь МБВ, выступая в Астане на брифинге, выразил уверенность в том, что ЭКСПО-2017 станет лучшей за последние четверть века.

Благодарственное послание главе АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» направил и комиссар Национальной секции Индии Л. Гойал. В письме, в частности, сообщается, что «для Индии было большой

честью участвовать в ЭКСПО-2017».

«Проведение ЭКСПО-2017 в Астане было важной задачей, и четкая организация данного мероприятия очень похвальна. Я уверен в том, что как Индия, так и другие участники получили высокую пользу от участия в ЭКСПО», – отметил в письме Л. Гойал.

Вместе с тем он подчеркнул тот факт, что тема выставки «Энергия будущего» имеет огромное значение в современном мире и была раскрыта в павильоне Казахстана и других стран – участниц международной специализированной экспозиции.

В завершение своего письма комиссар Национальной секции Индии выразил наилучшие пожелания грядущим начинаниям Казахстана и пожелал благополучия нашему народу.