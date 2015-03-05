Эхо Куттыбека Жакыпова

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
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Основу экспозиции сос­тавляют работы, выполненные за последние несколько лет, когда художник после длительного перерыва снова вернулся в искусство, чтобы сполна выплеснуть свой творческий потенциал. Нашлось на выставке место и для гобеленов, сотворенных мастером несколько десятилетий назад.
Куттыбек Жакыпов – родной брат Курасбека Тыныбекова, считающегося одним из основателей школы казахского гобелена. Яркий и самобытный художник, ставший в свое время самым молодым лауреатом Государственной премии, ушел из жизни очень рано, оставив после себя десятки не завершенных работ. Его самый младший брат в то время только поступил учиться в Алма-Атинское художественное училище им. Н. Гоголя. Начинающий художник посчитал своим долгом завершить начатое братом, с головой погрузившись в искусство гобелена.
Куттыбек так увлекся прикладным искусством, что оно стало смыслом его жизни на многие годы. Он вихрем ворвался в мир искусства, его работы практически сразу экспонируются на всесоюзных и зарубежных выставках, закупаются музеями и галереями, приобретаются в частные соб­рания и коллекции. В 27 лет он становится членом Сою­за художников. Окрыленный всеобщим признанием Куттыбек старается привнести в искусство гобелена современные подходы, оставаясь при этом приверженцем этнических мотивов и древних казахских традиций, присущих народно-прикладному искусству.
Начало 90-х годов прошлого века внесли в жизнь художника большие перемены: надо было кормить семью, а на скромный доход художника, имеющего 9 детей, это сделать было непросто, если сказать, невозможно. Он забросил свои эскизы и наработки, всецело переключившись на предпринимательскую деятельность. Заработанные деньги помогли вырастить и выучить детей, обустроить быт, но его творческое начало то и дело требовало выхода.
Желание творить буквально захлестывало, когда он приезжал в родной аул Кзыл-аскер Толебийского района, давшего стране и миру не один десяток талантливых художников. Непроизвольно стали рождаться сюжеты гобеленов, появились идеи, как изменить композицию и усовершенствовать технику ковроткачества, к примеру, сделав ее рельефной. Так несколько лет назад художник окончательно осознал, что пришло время вернуться к искусству, и тут же, не без удивления, убедился, что пальцы сохранили сноровку и снова готовы создавать произведения искусства...
– Великолепные гобелены Куттыбека органично вбирают в себя красоту чудесного края, в котором он вырос, да и сам художник сливается в своих произведениях с этой первозданной гармонией, – говорит Насыр Рустемов, член Союза художников Казахстана. – В его нынешних работах персонажи и сюжеты народных былей и сказаний в сегодняшней, современной интерпретации сделаны бережно. У него выработался собственный оригинальный стиль.
Перед нами самобытный художник с четко очерченным собственным творческим мировоззрением, черпающий вдохновение из истории и культуры своего народа. И это делает его гобелены, текеметы и изделия из войлока широко востребованными.

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