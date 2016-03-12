​Эхо любви

Родилась Анна Виктория Герман в феврале 1936 года в узбекском городе Ургенче в семье немца Ойгена и голландки Ирмы, корни которых шли от переселенцев, обосновавшихся в царской России, а затем после раскулачивания уехавших в Центральную Азию. Семья жила в небольшом глинобитном доме. Ирма была в школе учителем немецкого языка, а Ойген вел бухгалтерию в городской пекарне. Заботы о воспитании Анны в основном лежали на плечах ее бабушки, поскольку родителям приходилось много работать.

В 1937 году Ойген и брат Ирмы по ложному доносу были арестованы и осуждены «без права переписки». Спустя время Ирма приняла решение заняться поисками родных, не зная, что ее мужа и брата уже не было в живых, их расстреляли. Лишь через много лет семья узнала о случившемся. Но до тех пор была череда испытаний из-за начавшихся долгих скитаний. Поиск вели в Ташкенте, Бухаре, Рометане, Орловке, Ленинполе…

В итоге семья оказалась в Киргизии. Там и состоялось знакомство матери Анны с офицером польской армии Германом Бернером. Именно он помог пережить тяжелые дни, голод и бедность в период войны. Брак с ним, по сути, спас всех от гибели. Позже Герман, вступив в Войско польское, отправился на фронт и пропал без вести.

В своих воспоминаниях Ирма написала: «Осенью 1943 года Аня пошла в первый класс, однако вскоре заболела. Доктор, карачаевец, выселенный с Кавказа, посоветовал сменить климат. Нам позволили поселиться в недалеком Джамбуле, расположенном сразу за границей, в Казахстане».

В новом городе, как утверждает библиограф певицы Иван Ильичев, семья поселилась в необустроенном домике напротив ресторана «Тюльпан» (ныне «Марко Поло»). По другой версии – обосновалась в районе железнодорожного вок­зала. Анна продолжила учебу в одной из школ, а ее мама вернулась к педагогической деятельности. К сожалению, по словам библиографа, дом, где жила А. Герман, не сохранился. Нет и точных данных о том, в какой именно школе Анна училась. Предполагают, что будущая певица посещала школу имени Некрасова по улице Мирзояна (ныне Аккозиева), которая впоследствии была расформирована, а здание стали использовать по другому назначению.

– Жамбылцы считают Анну своей землячкой, поскольку она жила среди нас, знала нашу жизнь изнут­ри, – говорит заведующая отделом экспозиции Жамбылского областного историко-краеведческого музея Людмила Хапилина. – В то время в город переехало много поляков. Даже открылись целые детские дома, школы-интернаты и специальные школы для польских детей. В архиве мы обнаружили документ, где сказано, что после окончания войны в связи с массовым выездом поляков на родину эти учреждения были закрыты. Вместе с ними в Польшу уехали Анна с матерью и бабушкой. Они покинули Джамбул 5 мая 1946 года. Это был их единственный способ выжить.

После окончания школы, уже за границей, Анна поступила на факультет геологии Вроцлавского университета, прилежно училась и вскоре получила диплом магистра. То, что она обладает редкой красоты голосом, ей сказали еще в детстве мама и бабушка, которые стали ее первыми слушателями. Первое же публичное выступление состоялось во Вроцлаве на свадьбе подруги. Хорошей школой для Анны стал студенческий театр. С каждой новой репетицией и выходом на сцену она обретала уверенность.

В 1960 году А. Герман познакомилась с выпускником Варшавского политехнического института, инженером Збигневом Тухольским. В это время началась и карьера Анны Герман. Она стала много гастролировать, записывать пластинки, принимать участие в вокальных конкурсах. Позже вышла замуж и, несмотря на то, что из-за перенесенной в Италии автомобильной аварии, врачи отговаривали ее от материнства, благополучно родила сына.

Впервые о своей жизни в Джамбуле Анна рассказала в 1979 году в интервью в областной газете «Знамя труда». Тогда она приезжала в город ее детства с гастролями, будучи уже известной певицей. Журналист Борис Кан спросил, почему для концерта очередным пунктом после Алма-Аты она выбрала Джамбул?

А. Герман ответила: «В 1945-м я с мамой жила в Джамбуле. Училась я в первом классе. Вот только не помню, какая школа. Но помню, рядом со школой была речка с зелеными берегами, красивая такая. Так что Джамбул и мой, и ваш город. Конечно же, я не могла не воспользоваться неожиданностью – через 33 года снова свидеться с земляками».

Свой песенный репертуар исполнительница описывала одним словом – любовь. Это любовь к маме, детям, искусству… По ее мнению, именно это чувство дает человеку красоту и силу, движет его поступками. И об этом ее песни – теплые, грустные, шутливые и задушевные, которые до сих пор звучат в записи на пластинках, кассетах или дисках на польском, итальянском, русском языках. Каждое произведение, исполненное Анной Герман, – проникновенный рассказ, наполненный яркими образами, переживаниями, эмоциями. Она умела мастерски передавать атмосферу, заложенную в песне, используя не только великолепные вокальные данные, но и артистические способности. Наиболее широко известны ее песни «Эхо любви» и «Надежда».

Ее самоотдача и работоспособность поражали многих. «…Только весной за апрель-май певица дала около 60 (!) сольных концертов в Москве, Ленинграде, Алма-Ате, Джамбуле, Фрунзе, Самарканде, Одессе, Ташкенте… А в конце года ей аплодировали в Житомире, Таллинне, Львове, Киеве, Вильнюсе, Каунасе… Это были полноценные двухчасовые сольные концерты, где отдохнуть можно было только во время инструментальных номеров ансамбля. Они стали настоящим испытанием для и без того слабой здоровьем Анны», – пишет в своей книге «Белый ангел песни» Иван Ильичев.

– В наше время Анна Герман была самой популярной певицей. Мы выросли на ее песнях, – рассказывает Людмила Хапилина. – Помнится, когда она приезжала в Джамбул на гастроли, так хотелось попасть на ее концерт, но достать билеты оказалось просто невозможным – такой был ажиотаж. Это единственная эстрадная исполнительница, которую назвали «поющая сердцем».

Сама Анна позже рассказала в интервью «Учительской газете», что это были минуты приятного волнения: «На аэродроме Джамбула меня встречали ученики той самой школы, в которой я когда-то училась. Учителя были уже, конечно, другие, но дети выглядели такими же красивыми и приветливыми. Наверное, каждому человеку нужно в жизни хотя бы однажды снова встретиться со своим детством…» Оказавшись в Джамбуле, Анна предалась воспоминаниям: «Моя мама преподавала в джамбулской школе немецкий язык. Сейчас мы иногда с улыбкой вспоминаем, как я помогала проверять ей тетради. Отметки я, конечно, не ставила, но ошибки отмечала крас­ным карандашом. Таким образом, я с раннего детства жила в атмосфере нескольких языков, и прежде всего русского...» Именно поэтому так чувственно и проникновенно она исполняла песни на русском языке, который стал для певицы родным.

Со временем ей становилось все тяжелее выходить на сцену – к сожалению, происшествие на дороге в Италии не прошло для нее бесследно. Последние два года своей жизни она героически боролась с болезнью. В 1982-м Анны Герман не стало. Но ее до сих пор помнят и чтят.

Три года назад на фасаде гостиницы «Жамбыл» была установлена мемориальная доска (именно здесь во время своих гастролей останавливалась польская гостья), а в областном историко-краеведческом музее открылась посвященная ей экспозиция. Здесь хранятся некоторые личные вещи Анны Герман, в частности, ее платье и бусы. Это украшение долгое время находилось в семье местной жительницы Зайданы Скрипаченко, работавшей в те годы в ресторане «Тюльпан», который посещала певица во время гастролей. Как выяснилось, работница ресторана подружилась с певицей, и та в знак благодарности и на память подарила ей свои бусы.

Позже коллекцию музея пополнил библиограф Иван Ильичев, который прислал концертное платье Анны. Ряд экспонатов дополняют книги об исполнительнице, пластинки и диски с ее песнями, фотографии, сделанные неизвестными авторами.

Недавно в честь 80-летия Анны Герман в Таразе состоялся вечер памяти, во время которого местные жители вновь вспомнили о жизни и творчестве талантливой и всеми любимой певицы.