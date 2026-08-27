Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Аскар Султан
В столице Кыргызстана состоялась церемония открытия VI Всемирных игр кочевников – одного из главных международных событий, посвященных традиционным видам спорта и культуре кочевых народов. Торжественное мероприятие прошло в понедельник вечером на новом стадионе «Бишкек Арена» и собрало лидеров государств, руководителей международных организаций, спортсменов и многочисленных гостей. В церемонии принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.