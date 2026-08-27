Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»

Нынешние Игры стали крупнейшими в истории этого проекта. В соревнованиях участвуют более 3 тыс. спортсменов из 104 стран, а программа включает 43 дисциплины. Впервые в состязаниях представлено несколько новых национальных команд, что еще раз подчеркивает растущую международную популярность этноспортивного движения.

Для Казахстана VI Всемирные игры кочевников имеют особое значение. Четыре года назад наша страна принимала эти соревнования в Астане, а казахстанская сборная по итогам V Игр заняла первое место в общекоманд­ном зачете. Теперь нашим атлетам предстоит подтвердить свои позиции уже на родине самих Игр – в Кыргызстане. В составе национальной команды более 150 спортсменов и 49 тренеров и специалистов. Казахстанцы представлены во всех 43 дисциплинах, что делает нашу делегацию одной из самых многочисленных и универсальных.

Основной акцент традицион­но сделан на национальные виды спорта. Наши атлеты выступят в қазақ күресі, аударыспақ, көкпар, асық ату, жамбы ату, стрельбе из лука, интеллектуальных дисциплинах – тоғызқұмалақ и мангала, различных видах традиционной борьбы, включая кураш и алыш, в мас-рестлинге.

Особое внимание будет приковано к конным дисциплинам. Именно они остаются одной из главных визитных карточек Всемирных игр кочевников, объединяя спортивное мастерство с многовековыми традициями народов Центральной Азии. В прог­рамме – кокпар, кок-бору, скачки, а также соревнования, связанные с охотой и верховой ездой.

Основная соревновательная программа проходит в Иссык-Кульской области. Состязания принимают ипподром в Чолпон-Ате, спортивные объекты региона, этнокультурный комплекс в ущелье Кырчын. Здесь же организована насыщенная культурная программа: проходят фестивали, этнографические мероприятия, ярмарки ремесел и демонстрационные состязания, связанные с наследием кочевой цивилизации.

Отдельное место занимают состя­зания беркутчи и другие виды охоты, которые показывают Всемирные игры не только как спортивный турнир, но и как масштабный фес­тиваль культуры. Организаторы подготовили десятки культурных площадок и сотни мероприятий, призванных показать гостям Кыргызстана богатство и разнообразие кочевого наследия.

Главные финалы состоятся 6 сентября. К этому моменту определятся победители всех основных дисциплин и обладатель неофициального командного лидерства. Казахстанская сборная рассчитывает побороться за самые высокие позиции и вновь доказать, что традиционные виды спорта являются одной из сильных сторон отечественной спортивной школы.