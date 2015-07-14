Эхо Великой степи 878 Разия ЖОЛДАСОВА

Экспозиция «Эхо Великой степи» сразу вызвала много восторженных откликов – эпическая, торжественная, величественная...

Поводом для юбилейной выставки явилось историческое событие XV века: отсчет истории Казахского ханства начинается с 1465 года, когда султаны Керей и Жанибек с подчиненными им племенами выступили против хана Абулхаира. Они откочевали от него. О серьезности их поступка свидетельствует такой факт: ханство Абулхаира считалось одним из самых могущественных государств Центральной Азии. В его владении находился весь Узбекский улус, куда входили степи Дешт-и-Кипчака, современный Центральный и некоторая часть Западного Казахстана.

«Мятежные» султаны обосновались на территории Западного Могулистана, или нынешнего Семиречья (если быть еще точнее, на берегах реки Чу), тем самым доказав, что они оказались хорошими стратегами. Дело в том, что Узбекский улус после смерти Абулхаира в 1468 году пришел в окончательное расстройство. А власть первых казахских ханов в образованном ими новом Казахском ханстве окончательно укрепилась. У них появились атрибуты, характерные для кочевых государств: суды биев, налоговая система, территориальные границы. Так зарождалось Казахское ханство.

После смерти Абулхаира Жанибек и Керей продолжили расширять образованное ими государство. Со временем первым ханом стал Керей, который правил, советуясь с Жанибеком. Такое их согласие оказало отличную службу в деле становления и укрепления Казахского ханства. К ним стекались все, кто бежал от притеснений других чингизидов и их постоянных распрей, а также от жестокостей хана Абулхаира. Во владении Керея и Жанибека находились города Сыгнак, Сузак, Сауран и другие крепости на Сырдарье и в предгорьях Каратау. С самого начала основания Казахского ханства его первые ханы вели упорную борьбу, отстаивая присырдарьинские города и в целом Туркестан. Эти города были прежде всего отличными крепостями, способными выдержать длительную осаду. Еще они являлись торгово-экономическими центрами. Неудивительно, что за регион велась ожесточенная борьба. Следует добавить, что войны за казахские земли, на которые всегда было много претендентов, не утихали.

Такие выдающиеся исторические деятели, как ханы Касым, Хак-Назар, Абылай, Абулхаир, Кенесары, внесшие решающий вклад в формирование Казахского государства, навсегда стали символами патриотизма, мужества и духовной силы народа. Они стали и главными героями полотен художников Абылхана Кастеева и его внука Даурена Кастеева, Абдрашита Исмаилова и Агемсалы Дузельханова, Николая Гаева и Исатая Исабаева, Евгения Сидоркина и Марии Лизогуб. Их работы насыщены глубоким метафорическим и символическим содержанием, раскрывают широкий диапазон мыслей и ощущений минувших эпох, укрепляют историческую память.

На выставке также представлены архаические и классические реминисценции скульптурных композиций разных мастеров. Важно, что все эти уникальные работы рассказывают о Казахском ханстве как полноценном суверенном государстве.



