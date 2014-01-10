Современного потребителя, которому доступна продукция ведущих западных брендов, трудно чем-либо удивить. Сумка от Gucci, платок от Louis Vuitton или платье от Chanel - для кого-то это атрибуты повседневной жизни. Однако, как считает руководитель компании «Алтын орда» Ырза Турсынзада, в современный век технократии и глобализации народы, населяющие нашу планету, все больше и больше ностальгически тяготеют к своим истокам, традициям и культурным ценностям. Не случайно в индустрии современного ин­терьера появился термин «неоэтностиль», который наряду с такими ультрамодными направлениями, как модерн, хайтек, классика, неоклассика, арт-деко и другие, занял свое достойное место. Четыре года подряд возглавляемое ею предприятие завоевывало первое место в рес­публиканском конкурсе «Лучшие товары Казахстана» в номинации «Товары для населения». А в дни празднования 22-й годовщины Независимости страны предпринимательница была награждена орденом «Құрмет» за вклад в развитие культуры и возрождение казахских традиций.

Обращаясь к истокам

Галерея дома авторского дизайна «Алтын орда» - это особый мир, теплый, радующий глаз, очень уютный и, без преувеличения, роскошный. Здесь представлены предметы интерьера, одежда, мебель, выполненные в национальном стиле. В этноизделиях используется древнее казахское ремесло: лоскутное шитье, вышивка, ойма, войлочное искусство - в современном исполнении. Они приковывают внимание и неожиданным сочетанием - где-то со стразами Swarovski, где-то с бахромой, органзой, велюром, бисером, натуральными перьями, а то и с жемчугом, бирюзой, кораллом и другими декоративными камнями. Благодаря гармоничному «переплетению» тканей, различных цветовых и геометрических решений достигается неповторимый колорит. Лоскутные вещи притягивают взоры посетителей огромным разнообразием и многоцветьем.

Примером инновации, отображающим неоэтностиль, служит национальный топчан, полностью сшитый вручную. В этой работе используются фра­гменты старинных изделий: тускииз, циновка, текемет, тесьма, алаша, такыр-клем, сырмак.

В современной национальной комнате вместо портьер автор предлагает шимылдык в новом исполнении, где удивительно умело применяется переплетение стилей. Курак-корпе буквально завораживает своим безупречным изысканным исполнением, ультрасовременной цветовой гаммой, словно окрашивая в разные тона наши воспоминания о прошлом.

Венцом же изделий этого производства является эксклюзивная коллекция приданого для невесты, куда входят такие незаслуженно забытые исторические предметы, как шабадан, шимылдык, кос-жастык, жер-жастык, шай-корпе, ­куйеу-корпе, махаббат-корпе, акжол, бата-клем, коржын, куда-коржын, куйеу-коржын, бала-коржын, колжа-коржын, абысын-коржын, калта, анияны.

А для новорожденных мастерицы «Алтын орды» сочинят изысканное фамильное приданое в национальном стиле, используя различные технологии.

Все это многообразие добротных привлекательных этноизделий словно погружает посетителей галереи в мир детства, юности, приближает к своим истокам. Они не просто хранят тепло рук мастериц, но и дарят заряд особой энергии - энергии своих корней, своей памяти...

- Посетители признаются нам, что, осматривая галерею, просто наслаждаются, теряются во времени, как будто возвращаются в детство, вспоминают своих апашек, ажешек, и могут провести у нас и полтора, и два часа, - говорит Ырза Турсынзада. - Бывает, что заглядывают пожилые люди и под впечатлением от увиденного дают свой бата (благословение), благодарят за то, что мы вернули и сохранили национальные ремесла.

Не только у соотечественников, но и у гостей столицы, приезжающих со всего мира, огромный интерес вызывают творения мастериц.

- Участвуя в зарубежных выставках, особенно в Европе, я неоднократно убеждалась, насколько жители других стран восхищаются нашей самобытной культурой, нашим «штрихкодом», под которым я подразу­меваю и наш язык, и культуру, традиции, и домбру, и Абая, и Ауэзова, и Байсеитову... Помню, как в Италии к нам то и дело подходили посетители, эмоционально высказывали комплименты. Я считаю, что столь высоко они оценивали не мои изделия, а искусство всего народа, ремесло тех казахских женщин, которые, несмот­ря на сложные обстоятельства, сохранили его и из глубины веков донесли до наших дней. Мы же просто «стряхнули» с них «пыль», применили современные технологии и представили в новой концепции. И у нас это получилось, - отмечает она.

Риск - благородное дело

Бизнесом для Ырзы Турсынзада стало ее давнее хобби. Любовь к лоскутной работе ей передали мама и бабушка. Особую роль в ее жизни сыграла бабушка Турарбай-апа - искусная мастерица. В детстве Ырза Турсынзада постоянно ей помогала. Например, поскольку в те времена не было ниток-люриксов, она вытягивала из парчовой ткани ниточки, которые по одной вдевала в иголку, вышивая таким образом кимешек.

- Неотъемлемой частью менталитета казахского народа является уважение к прошлому, к старшим, к традициям, к вещам, связанным с памятью о наших предках. Национальные обычаи казахского народа, открытого, гостеприимного, стремящегося жить в гармонии с окружающим миром, корнями уходят в языческие культурные традиции Великой степи, - говорит наша собеседница. - В последние годы стали заметнее повышенный интерес к лучшим традициям народного творчества, стремление возродить незаслуженно забытые виды декоративно-прикладного искусства. Это, несомненно, следствие высокого роста культуры общества, более глубокой и объективной оценки народного наследия и традиционного стиля.

...Проживая долгое время в Москве, она предпочитала преподносить в подарок своим друзьям и знакомым изделия, выполненные в этническом стиле, например амиян (кисет), жастык (подушки) и т. д.

Наконец настал день, когда она решила сделать первый шаг в новом бизнесе. Вместе со своей домработницей сшила 3-4 корпе и продала их за неделю. Потом стали наведываться люди, интересоваться: «А где корпе, которые здесь были?» Позже покупатели обращались с вопросами другого плана: есть ли у них изделия к тусау-кесер, сундет-той, кыз-узату, сырга тагу, куда тусу, шилдехана-тойы и другим торжествам.

- Катализатором продвижения и расширения моего дела стал народ, - признается бизнес-леди. - Покупатели по каждому случаю, будь то сватовство, рождение ребенка или свадьба, просили создать им какое-либо этническое изделие.

«Алтын орда» предлагает изделия не просто красивые, но и - несущие в себе глубокую идею, облагороженную исторической национальной эстетикой. Это часть нашей духовности, национальной памяти. Здесь подробно и кропотливо объясняют посетителям, в чем глубинное содержание той или иной традиции, как эксклюзивно, незабываемо провести ее.

- Ваших гостей будет мало волновать, насколько дорогим был ресторан, в котором вы их собрали, - уверена она. - Зато незабываемые воспоминания от праздника оставят у них со вкусом, проникновенно проведенные традиции, к тому же имеющие большое воспитательное значение.

...Поскольку этнические изделия находили у людей большой спрос, Ырза Турсынзада вложила в новое дело солидные активы. Современное оборудование было приобретено у производителей в Японии, Швейцарии, покупала она и российские, китайские машинки. Для работы и ткани, и фурнитура используются только высококачественные. Перед молодой компанией стоит задача - выпускать добротную, достойную продукцию, способную конкурировать с зарубежными образцами, заполонившими наш рынок. А добиться высокого уровня на простых машинках, конечно, невозможно.

Технологии также используются самые передовые, скажем, фотопринт, компьютерная вышивка, работа с камнями. А их сочетание с ручной работой дает просто потрясающий эффект. Например, мастерицы «Алтын орды» создали корпе «Эхо времени», применив и современную, и старинную вышивку, - получилось изумительное изделие, вызывающее у всех, кто его видит, восхищение.

Мастериц для своего предприятия Ырза Турсынзада собирала со всех уголков Казахстана. Это 35 фанаток своего дела. Не каждая девушка, по мнению руководителя компании, способна кропотливо, с самоотдачей выполнять такую тонкую работу.

- Наши швеи, вышивальщицы очень степенные, со своей жизненной философией, у них даже язык общения отличается, речь изобилует пословицами-поговорками, - с удовлетворением подчеркивает она.

Руководитель предприятия считает, что рукоделие, развивающее художественный вкус и умение, воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности, обогащает нашу внутреннюю жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной работы.

На вопрос о том, как она решила заняться ремесленничеством - не таким уж выгодным, рискованным бизнесом - Ырза Турсынзада отвечает:

- Конечно, вначале был страх. Терзали сомнения: поймут ли меня. Тем более кругом все твердили, что я сумасшедшая, мол, зачем вкладывать такие деньги в рискованное дело. Но, несмотря ни на что, я хотела создать и показать народу эту красоту. Видимо, творчество из меня фонтанировало. В тот момент я была одержима концепцией формирования казахского «неоэтно-интерьера» в современном мире, хотя бы в формате выставки, о продаже речь не шла.

Как показала практика, возрождение ремесленничества оказалось верным ключом к сердцам потребителей. На сегодня «Алтын орда» - единственный производитель предметов интерьера неоэтностиля, продукция которого пользуется широким спросом не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Качество - ключевой приоритет

Качество продукции, по мнению нашей героини, - это стратегический инструмент для развития бизнеса и страны в целом.

- Высокое качество должно стать стандартом общества, - говорит она. - Если каждый из нас на своем месте будет выполнять работу с душой, любовью, высоким качеством, нам равных не будет.

По ее мнению, повышение требований к качеству продукции особенно актуально в свете создания Таможенного союза.

- Углубление интеграции - это неизбежный процесс, - уверена Ырза Турсынзада. - Если мы сейчас скажем: «Ой, нет, мы пока не готовы, мы еще не конкурентны» - и будем вариться в собственном соку, то нас просто-напросто сметут, никто считаться не будет, а весь мир будет стремительно двигаться вперед... Мы неизбежно должны быть в тренде, в струе. В наше время очень быстрыми темпами развиваются практически все отрасли. Если в условиях современной глобализации и бурного роста инновационных технологий мы будем принимать существующие реалии и будем конкурентными в рамках сегодняшних условий, то наша страна, действительно, будет развиваться семимильными шагами и достигнет цели, поставленной Главой государства, - войти в число топ-30 самых развитых государств мира. Нужно осваивать все новое и выдавать все самое лучшее.

- В республике стали традиционными выставки «Лучший товар Казахстана», «Алтын сапа», «Парыз», - продолжает она. - Было бы здорово проводить такие соревнования производителей в масштабах Таможенного союза и назвать их, скажем, «Лучший товар Таможенного союза», «Золотое» качество Таможенного союза». Причем в один год конкурс может принимать Казахстан, в следующем году - другая страна. В этой жесткой конкуренции мы станем еще сильнее. Дорогу осилит идущий. Никто не говорит, что будет легко. Коль уж мы приняли законы современной рыночной экономики, то обязаны развиваться и шагать дальше. А там не за горами - и известные выставки стандартов качества Европы, Америки и Японии. Мы рано или поздно придем к международным стандартам качества.

Предстоящая выставка «ЭКСПО-2017» также, с одной стороны, станет испытанием, а с другой - откроет новые возможности нашей молодой рес­публике, предпринимателям. «Алтын орда», конечно, готовится к участию в масштабном мероприятии, разрабатывает проекты, в которых планирует представить историю страны на языке ремесла, в чем и заключается ее «фишка».

- ЭКСПО-2017 будет огромной интерактивной площадкой для декларации нашей культуры, наших достижений. В ходе выставки мы будем в диалоге со всем миром. И наша страна должна получить максимальную пользу от ее проведения. Потому что никто не знает, когда она потом к нам вернется. Я уверена, что в очередной раз Казахстан окажется на высоте, как и при проведении Саммита ОБСЕ, Азиатских игр и других международных мероприятий, и выставка пройдет на достойном организационном уровне. Я думаю, у нас это получится! Страна взяла свою планку в мировом сообществе, и мы должны эту планку только поднимать, - высказала точку зрения руководитель компании.

Рысты АЛИБЕКОВА